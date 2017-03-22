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Новости

В Бельгии вспоминают жертв прошлогодних терактов

Король Филипп возлагает цветы к мемориалу жертв трагедии

Король Филипп возлагает цветы к мемориалу жертв трагедии

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В Бельгии утром в среду прошла общенациональная минута молчания по погибшим год назад в террористических актах в Брюсселе.

Король Филипп вместе с королевой Матильдой и премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем побывали в брюссельском аэропорту "Завентем" и на станции метро "Мальбек", чтобы почтить память жертв прошлогодней трагедии.

22 марта 2016 года в результате мощных взрывов в столичном аэропорту и в метро погибли 32 человека, более 300 были ранены. Ответственность за произошедшее взяла на себя (запрещенная в РФ) организация "Исламское государство". Как позже установили следственные органы Брюсселя, взрывы осуществили три смертника. Двое оказались уроженцами Бельгии. Еще двое предполагаемых участников группировки были арестованы

Минута молчания была также объявлена в Европейской комиссии и других организациях ЕС, приостановил движение также городской транспорт.

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