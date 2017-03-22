В Бурятии полицейский получил условный срок за пытки

Суд в Бурятии приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно полицейского, который пытал электрошокером 18-летнего молодого человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

В мае 2015 года, приехав на вызов о краже мотоцикла у жительницы села Тужинка, полицейский предложил сесть в машину 18-летнему молодому человеку. В ней сотрудник МВД начал допрашивать его и бить током в ногу, требуя признаться в краже мотоцикла. После этого молодой человек пожаловался в прокуратуру.

Полицейского признали виновным в превышении должностных полномочий с применением спецсредств. В управлении МВД сообщили, что после вступления приговора в силу полицейского уволят. Его руководитель был привлечен к дисциплинарной ответственности.

