Депутат от "Единой России" отправил в штаб Навального коробку с зеленкой

В Свердловской области депутат от партии "Единая Россия" Максим Иванов отправил в предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Екатеринбурге коробку с зеленкой. Об этом сообщает интернет-издание Znak.com.

Депутат решил отправить соратникам Навального упаковку с антисептиком после того, как 20 марта оппозиционера облили зеленкой на встрече с избирателями в Барнауле. Тогда сторонники политика организовали в социальных сетях флешмоб под названием "Зеленый Навальный".

Иванов посчитал, что нападение на оппозиционера является постановкой. Он объяснил это тем, что "зеленка ровно разлилась по лицу и рукам". О своем "подарке" соратникам Навального депутат в среду сам написал в "Фейсбуке", однако позднее удалил этот пост.