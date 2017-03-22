Reuters сообщает еще о трех погибших в Сирии россиянах

В Сирии с начала 2016 года погибли еще три гражданина России, один из которых входил в частную военную компанию (ЧВК), сообщает Reuters. По данным агентства, речь идет, в частности, об офицере Сергее Травине и командире горного разведывательного батальона Игоре Вороне.

Знакомые последнего в разговоре с изданием РБК рассказали, что Ворона был подполковником российской армии и погиб 5 февраля.

Агентству Reuters также стало известно о гибели 52-летнего Юрия Сокольского, которого авторы материала называют бойцом ЧВК. По данным агентства, причиной смерти стало осколочное ранение, полученное 31 января в Тиясе, провинция Хомс.

В тот же день погибли Роман Руденко и Алексей Найнодин, которые упоминаются в совместном материале РБК и независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), а также еще один неназванный мужчина из города Кропоткин.

Найнодина авторы расследования называют наемником "ЧВК Вагнера", который командовал группой из четырех человек. Всего в материале, опубликованном в среду, говорится о девяти погибших россиянах, как минимум шесть из которых, предположительно, были наемниками.

С начала российской военной операции в Сирии Министерство обороны подтвердило гибель 28 россиян.