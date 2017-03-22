Адвокат матери Магнитского остается в реанимации

Адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери Сергея Магнитского и объявленного в розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, остается в отделении интенсивной терапии после падения из окна.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое, говорится в пресс-релизе, распространенном от имени Браудера. Однако он находится в сознании. Сегодня утром Горохов смог говорить с врачами, говорится в сообщении.

21 марта Горохов выпал с пятого этажа в Троицке (Новая Москва). Сейчас он находится в Боткинской больнице. По данным "Новой газеты", инцидент произошел в доме Горохова в Новой Москве в тот момент, когда вместе с рабочими он пытался поднять ванну-джакузи на мансарду. В какой-то момент не выдержала лебедка, и Горохов сорвался вниз. В пресс-релизе, распространенном от имени Браудера накануне, говорилось, что Горохов был "выброшен" из окна своей квартиры. О подробностях случившегося, однако, не говорится.

В последнее время Николай Горохов как представитель интересов Натальи Магнитской был занят во многих процессах, где пытался привлечь к ответственности как виновных в гибели ее сына, так и тех должностных лиц, которые осуществляли посмертное преследование Магнитского и тормозили дело о его гибели.