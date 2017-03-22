В Свердловской области из колонии освободили тяжелобольного

Суд в Свердловской области в среду освободил из колонии инвалида первой группы Игоря Кузьмина, который не может говорить и ходить.
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что ходатайство осужденного поддержал представитель прокуратуры.
У 47-летнего Кузьмина зафиксировано нарушение мозгового кровообращения, вызванное патологией сосудов. Он нуждается в постоянном уходе и сложном лечении, которого не получает в исправительном учреждении, уточнил адвокат.
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