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Новости

В Свердловской области из колонии освободили тяжелобольного

Инвалидная коляска, иллюстративное фото

Инвалидная коляска, иллюстративное фото

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Суд в Свердловской области в среду освободил из колонии инвалида первой группы Игоря Кузьмина, который не может говорить и ходить.

Адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что ходатайство осужденного поддержал представитель прокуратуры.

У 47-летнего Кузьмина зафиксировано нарушение мозгового кровообращения, вызванное патологией сосудов. Он нуждается в постоянном уходе и сложном лечении, которого не получает в исправительном учреждении, уточнил адвокат.

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