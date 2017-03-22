Нападение у британского парламента, десятки ранены

У здания парламента Великобритании в Лондоне произошла стрельба. По данным телеканала Sky News, более 10 человек ранены. Рядом, на Вестминистерском мосту, автомобиль задавил не менее пяти человек.

По данным агентства Reuters, предполагаемый нападавший застрелен полицией. Один полицейский получил ранение. Премьер-министр Тереза Мэй не пострадала. Полиция расследует инцидент, не исключена версия теракта. В центр Лондона стянуты дополнительные силы безопасности.

Работа палаты общин приостановлена. У парламента приземлился медицинский вертолёт. В связи с инцидентом закрыта станция метро Вестминистер.​

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