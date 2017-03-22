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Новости

Топ-менеджер Первого канала стал главным редактором "Ведомостей"

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Новым главным редактором газеты "Ведомости" был назначен руководитель интернет-вещания Первого канала Илья Булавинов. Об этом сообщает РБК.

Предыдущий главный редактор издания Татьяна Лысова в конце октября 2016 года заявила, что покинет свою должность до конца первого квартала 2017 года. Свое решение она объяснила семейными обстоятельствами.

В апреле 2015 года иностранные акционеры газеты "Ведомости" продали свои доли бизнесмену Демьяну Кудрявцеву из-за принятия закона об ограничении иностранного владения СМИ долей в 20%.

Илья Булавинов был сотрудником ИД "Коммерсантъ" с 1996 по 2013 годы. С 2013 по 2014 годы он занимал должность главного редактора сайта ria.ru. С 2014 года он занимался развитием сайта Первого канала.

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