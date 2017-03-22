Госсекретарь США: борьба с ИГ – главная цель Вашингтона на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал уничтожение запрещённой в России экстремистской группировки "Исламское государство" главной целью новой администрации Белого дома на Ближнем Востоке. Об этом он заявил на прошедшей в Вашингтоне встрече министров стран-участниц антитеррористической коалиции.
По словам главы американской дипломатии, государства-члены НАТО должны приложить больше усилий в борьбе с терроризмом. В частности, он призвал союзников увеличить оборонные расходы.
Встреча участников коалиции в полном составе проводится впервые с 2014-го года. Цель конференции — активизация международных усилий по уничтожению "Исламского государства" в Ираке и Сирии и усиление давления на связанные с исламистами группировки.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.