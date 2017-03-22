"Здесь учили мыслить свободно"

Чиновники решили превратить детскую школу "Малая академия искусств" в Петербурге в обычный досуговый центр. Здание у "Малой академии" отобрано, директор уволен. Саму академию обвиняют в сектантстве.

Проходя по набережной Фонтанки напротив Летнего сада, можно сразу выйти на Неву, а можно войти во дворик дома на углу набережной и улицы Чайковского – и обомлеть от красоты. Потому что в этом дворике - сад мозаичных скульптур, который знатоки города любят показывать знакомым и туристам. Этот дворик, давно вошедший в число неформальных достопримечательностей города, – творение рук преподавателей и учеников "Малой академии искусств", которая тут же и находится (вернее, находилась еще 3 недели назад), а также родителей, соседей – всех, кто захотел принять участие в создании этой красоты.

"Малая академия искусств" поселилась здесь 33 года назад, в 1984 году, в ней учатся дети от 7 до 17 лет, и учатся не так, как это происходит в обычных художественных школах, а по авторской методике заслуженного художника России, а также члена-корреспондента Академии психологических наук Украины Владимира Лубенко. Это не просто кружки живописи, лепки, музыки, мозаики или театра – по словам родителей тех детей, которые сюда ходят, вернее, ходили по три раза в неделю, это такое место, где дети учатся говорить, думать, свободно выражать свои мысли. Поэтому известие о том, что "Малой академии" больше не будет – во всяком случае, в том виде, в котором она существовала до недавнего времени – было воспринято как удар. 27 февраля директор "Малой академии" был уволен, вслед за ним заявления об уходе подал весь преподавательский коллектив. Тут же стихийно образовался комитет возмущенных родителей. Фрина – мама двоих детей 5 и 7 лет, которые учатся в "Малой Академии" - считает ее замечательной альтернативой существующему образованию.

- Я считаю – это мое личное мнение – что наше обычное образование – жесткое, постсоветское, вовсе не нацеленное на общее развитие ребенка. "Малая Академия" подкупает тем, что способствует развитию у ребенка именно аналитического аппарата, стимулирует к принятию собственных решений, к самостоятельному осознанию явлений. В школах детям даются одни клише, а здесь составлена разносторонняя программа, в течение 3 часов с детьми дискутируют, занимаются творчеством, им дается театральное мастерство, они изучают букву, слово – такая обширная разносторонняя деятельность. У них есть занятия в Эрмитаже – ребенок получает полноценное общее образование. То, что "Академию" уничтожают – это ужасно. Если мы хотим, чтобы наши дети не пили, не курили, не слонялись по улицам, нужно стимулировать развитие таких замечательных центров, как "Академия", тем более бесплатных, доступных для каждого. Я сомневаюсь, что если "Академия" возродится где-то в другом месте на платной основе, я смогу водить туда двоих детей. А здесь – я больше чем уверена – теперь будут обычные художественные кружки – ведь наши дети учились по специально разработанной системе, без которой ничего не получится. Долгие годы ее принимали, поощряли, лицензировали, а что сейчас случилось, я не понимаю.

- А вы слышали, что автора этой системы обвиняют в сектантстве?

- Да, но мне эти обвинения кажутся сомнительными. В этом можно обвинить кого угодно – но должны же быть какие-то основания, а я ничего подобного не увидела. Если мы будем называть сектантством систему, которая учит людей мыслить, анализировать, то мы очень далеко зайдем.

Дочка Елены Инякиной проучилась в "Малой Академии искусств" 5 лет, и Елена с радостью вспоминает эти годы.

- Маша пришла сюда, когда поступила в 1 класс. Она была очень стеснительная, не могла ничего объяснить, рассказать. А когда начала заниматься здесь, то постепенно раскрылась, научилась высказывать свои мысли, ее научили рассуждать, пересказывать, дети учили поэмы, стихи, у нее развилась память. Очень нравилось ей ходить в музеи: когда мы бывали там в составе взрослой экскурсии, ей не так интересно было, а тут педагоги договаривались, и дети приходили группой, им все рассказывали на их уровне. Потом они всегда обсуждали то, что увидели, объясняли, если кто чего-то не понял, рисовали. В "Академии" есть свой театр, мы участвовали в постановках, помогали делать костюмы, декорации, и родителей тоже к этому привлекали, все общались и лучше узнавали друг друга. Были праздники, где дети рассказывали о своих достижениях, песни пели – сами выбирали песню и пели хором, все вместе, с родителями. Там очень хороший коллектив, они заложили ей прекрасную основу, и ей в школе учиться стало легче, материал лучше усваивается. Мы слышали, что хотят "Академию" закрыть и сделать обычный центр детского досуга – но ведь таких много, а "Академия" одна – очень жалко будет.

Одна из активисток родительского комитета, Яна Головина, чей 7-летний сын учится в "Малой академии" с прошлого года, говорит, что здесь ее мальчик просто преобразился.

- У меня самый обычный ребенок, у него нет особых талантов. Но он с поведенческими сложностями – с дефицитом внимания и гиперактивностью, так что из других досуговых центров и кружков нас даже просили уйти – он всем мешает: подвижный, как юла, внимания нет, интерес быстро теряется, свои эмоции контролировать не может. Я уже руки опустила – и тут мы попали в "Академию" - и за один месяц все поменялось, это просто чудо. Он стал медленнее говорить, стал такой вдумчивый, домашние задания делает по полчаса, а раньше его 5-10 минут было на месте не удержать за каким-то одним занятием. У него интерес появился, он просто бежит в эту "Академию". У них там все по-настоящему: начинаются занятия, закрывается учебный класс, потом выходят совершенно просветленные дети, рассказывают, что там было, показывают свои работы. Малыши там, в основном конструируют, размышляют о смыслах, о понятиях, учатся дискутировать, формулировать свое мнение. Это большая редкость в нашей системе образования. И такие чудесные изменения в ребенке происходят за счет педагогического коллектива. Что меня как родителя покоряет: глубоко уважительный подход к детям. Каждый ребенок – личность, все, что бы он ни говорил, ни придумывал – все это ценность, педагоги и нас так настраивают. Старшие ребята – считай, уже профессионалы, они сами выбирают, чем им заниматься – театром, визуальными искусствами. Есть у "Академии" прикладное значение – они там очень глубоко изучают мозаичное искусство, все, что вы видите во дворике – сделано своими руками. Иногда помогать приходят даже совершенно посторонние люди – хотят попробовать сами, что такое мозаика. У "Академии" огромное количество проектов – и осуществленных, и запланированных. Но мы столкнулись с полным равнодушием районной администрации, от которой исходит решение об упразднении "Академии", о выводе ее из состава молодежных клубов. Сейчас у нас был вынужденный перерыв в занятиях, после него два занятия педагоги провели прямо под открытым небом. Наш уволенный директор говорит – не волнуйтесь – видимо, они собираются где-то арендовать помещение. Но тогда за занятия придется платить, и многие этого просто не потянут. По-моему, такое управление является варварским и вредительским для культурной среды Петербурга, для детей. Вместо того чтобы хранить наследие, полученное нынешней командой районной администрации, новые чиновники взяли и просто вырубили лес. У меня вопрос – почему администрация Центрального района позволяет себе такой менеджмент? Мы хотим учиться у наших педагогов и ни у кого больше!

Пресс-секретарь администрации Центрального района Елена Титова не разрешила записать свой комментарий, но устно пояснила, что директор уволен не просто так, а с выговором, за нарушение финансово-хозяйственной деятельности, что коллектив действительно дружно ушел вместе с директором, но преподавателей готовы принять обратно – "Малая академия искусств" продолжит деятельность, но в виде обычных кружков по занятиям живописью, ковке и другими видами искусств, без той методики, которая и составляет главное достижение здешних педагогов. По словам Елены Титовой, с января 2017 года подростковые клубы больше не имеют лицензии на образовательную деятельность – теперь они имеют право только развлекать и организовывать досуг. Что же касается методики, то Титова подчеркнула, что таковая в уставе "Малой Академии" не значится, а кроме того, рекомендовала почитать статью, где эта методика называется сектантской.

По словам уволенного директора Виталия Мартынова, "Малую академию искусств" в свое время просто вынудили войти в систему подростковых клубов, а в 2011 году не преподаватели, а именно чиновники исключили лицензированную методику Лубенко из ее устава.

- Меня уволили без объяснения причин. У меня есть документальные доказательства, что многочисленные проверки никаких нарушений у нас не нашли – и прокуратура проверяла нас, и следственный комитет. Наша "Малая академия искусств" возникла в 1984 году при Русском музее, ее основал заслуженный художник России Владимир Лубенко, у него своя методика воспитания человека через науки и искусство. Она стала показывать хорошие результаты, мы побеждали на выставках ВДНХ. Но в 1997 году против нас организовали травлю, навесили ярлык – что мы секта. Пошли проверки, но в результате было отказано в возбуждении уголовного дела, ничего плохого не нашли. Но ту статью про секту продолжают перепечатывать год за годом. А между тем, в 1984 году нам эти помещения выделили именно под обучение по этой методике, и в нашем уставе было указано, что мы обязаны развивать эту систему, и что директор обязан пройти соответствующее обучение. В 2001 году мы стали государственным учреждением. Наша система направлена на формирование у ребенка самостоятельного мышления, это самое главное. Если в обычной школе ему говорят, что 2х2=4, то мы его спрашиваем – а почему 2х2=4? У него включается мышление, образное видение, мы стараемся максимально задействовать все его творческие способности. Мы исходим из того, что каждый ребенок – гений, просто надо погрузить его в такую среду, которая раскрыла бы все его возможности. У нас разносторонние предметы – живопись, архитектура, движение, объединенные одной программой. Мы многогранно исследуем каждое явление – и ребенок начинает вдумчиво относиться к тому, что видит вокруг. Начинаем с самых простых элементов, и потом они их сами соединяют, размышляют, ищут для всего причины. Например, рисуя натюрморт, мы смотрим – какой характер у кувшина, какой у драпировки, что это за люди, какие между ними взаимоотношения. Да, это игра, но она дает такой эффект, что даже разболтанные дети становятся более организованными, учатся выделять в любой ситуации главное. У нас нет такого, что ребенок говорит что-то неправильное: все, что он говорит, ценно, только он должен понять и увидеть, почему он так говорит.

- Откуда идут эти обвинения в сектантстве?

- Я знаю некоторых людей, которые нас обвиняют, они открывают свои системы, лицензируют их, но только они преподают за деньги, а мы – бесплатно. У нас была куча проверок – и они ничего не нашли. Мы всегда действовали только по закону, старались экономить средства, вот эту площадку мозаичную во дворе устроили. Это ведь уникальный международный проект, у нас столько отзывав о нем! Это материальное подтверждение того, как это нравится людям, как это им нужно. К сожалению, районная администрация нас не слышит, видимо, ей не хочется нами заниматься – проще нас разорить.

- В администрации говорят, что новый директор уже подобран, что там будут заниматься и ковкой, и живописью – всем.

- Да, там будет клуб по интересам, но уникальной системы воспитания уже не будет. У них сейчас такая политика – что клуб не должен заниматься ни воспитанием, ни образованием, а только досугом. Вот на досуге они будут ковать. А у нас ребенок каждое произведение должен продумать, у нас идет последовательное изучение законов природы, законов живописи, мы, например, изучаем, что такое симметрия, что такое асимметрия – в природе и в живописи, начинаем с одной молекулы – идем к бактериям, к разным существам, к их строению, взаимодействию друг с другом, учим ребенка целостному видению мира. И в рамках этого исследования уже рождается живопись или мозаика – это вторичный продукт, главное у нас было не это. Я ничего не имею против обычных школ, где можно просто посадить детей рисовать натюрморт, но надо же сохранять уникальность того, что мы имеем. Мы считаем, что для России важно именно воспитание личности. Если человек увидит, как все в жизни сложно и многогранно, он будет более осторожен, более внимателен к родителям, перестанет быть потребителем и иждивенцем, - это комплексное положительное воздействие на ребенка. Да и взрослые у нас тоже обучались. В этом наше отличие – мы идем больше от самовыражения личности, утверждения ее уникальности, помогаем ребенку выразить свои мысли и чувства. Мы подходим к ребенку как к тому, кто способен создать нечто уникальное, то, чего никто до него не делал – чтобы он стал свободен в выборе своего пути. У нас научная система, а религиозного компонента никогда не было. Эта система даже одно время была исследовательским проектом при Академии наук.

Досуговых клубов для молодежи в Центральном районе уже 27. По словам Виталия Мартынова, за 33 года на "Малую академию искусств" только раз свалилась клевета о том, что это секта, но от родителей тысяч детей, которые здесь учились, не было ни одного нарекания. Сказанное Виталием Мартыновым о научной системе воспитания в «Малой академии искусств» подтверждает доктор психологических наук, профессор заведующий кафедрой логопатологии Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Александр Корнев.

- Я знаю "Малую академию искусств" давно, с тех лет, когда еще ее основатель Лубенко был жив. Мне она была интересна с двух сторон: сначала я познакомился с их системой, а когда понял, что это и интересно, и полезно, и ново, я свою дочку к ним привел, ей тогда было лет 6. Система меня заинтересовала и с педагогической точки зрения, и с психологической: опираясь на нее, я даже разработал коррекционную методику, она используется в одном из центров, хотя она, конечно, гораздо уже, чем их полимодальная методика. Их базовая основа сильно отличается от наших традиционных методов в педагогике. Это формирование ребенка под воздействием разных видов искусства – там используется своеобразная живопись, выражение себя через движение, даже через вокал, и плюс к этому – что редко с этими вещами сочетается – там прививается умение выразить словами свои мысли. На занятиях решаются творческие задачи – например, выразить через цвет свои впечатления, чувства, иногда даже понятия. Это на меня произвело сильное впечатление, потому что традиционно у нас детей учат по школьным правилам, да и в художественных училищах правильность, точность – это главный критерий. Когда готовят профессионалов – это адекватно, а когда речь идет о развитии ребенка, особенно в дошкольном возрасте, для него творчество – дело очень интимное и дорогое, и ситуация, когда его начинают критиковать, точно - не точно, правильно - не правильно, оказывается очень болезненной – когда его видение не совпадает с тем, что ожидают взрослые. Мне понравилось, что они создают партнерские отношения между педагогом и детьми и – чего в наших школах не встретишь – позволяют выражать детям свои мысли, какими бы непохожими на взрослые они ни были. Пребывание в такой атмосфере для ребенка очень важно и полезно. Моя дочь уже взрослая, но она вспоминает эти годы с теплотой, и я вижу, что они заложили у нее некоторые основы – и эстетические, и просто общегуманитарные. Поэтому если их обстругают под унылую структуру, которая называется подростковый клуб, это, считай, похоронит всю систему, а она уникальна. Ведь в лучшие времена у них было и филиалов много в разных местах, в том числе на Украине, с которой у нас были другие отношения. Кстати там их до сих пор очень почитают. Действительно, эта "Малая академия" производит очень приятное впечатление на тех, кто готов к нетривиальным подходам. Очень жаль, если не удастся отстоять этот островок гуманистической педагогики – больше нигде я такого синтеза не встречал.

По словам психолога, ни у своей дочери, ни у других детей, учившихся в "Малой академии искусств" он не нашел ни малейших признаков воздействия какой-либо секты, и нападки с этой стороны считает совершенно безосновательными. Возможно, формальным поводом для них стала терминология из доморощенной философии основателя "Малой академии", которую он, впрочем, никому не навязывал. Это был его личный внутренний путь, приведший его к замечательным педагогическим открытиям. Какая разница, - считает Александр Корнев, - что стало толчком для создания уникальной педагогической системы, тут нужно судить по результату, а результат говорит сам за себя.

Сегодня помещение у "Малой академии" отобрано, бездомный преподавательский коллектив ищет, где бы возродить свое детище. Уволенный директор сокрушается и о помещениях, отделанных своими руками, об интерьерах с мозаичными панно.