Германия победила Англию в честь Подольски

В Дортмунде состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Англии, посвященный игроку хозяев поля Лукашу Подольски, который завершил свою карьеру футболиста. Матч завершился победой сборной Германии 1:0, причем гол забил Подольски.

Со сборной Германии Подольски стал чемпионом мира 2014 г, двукратным бронзовым призером (2006, 2010), завоевал серебряные (2008) и дважды бронзовые (2013, 2016) медали чемпионата Европы. Кроме того, сборная Германии с Подольски заняла третье место на Кубке Конфедераций 2005 г.