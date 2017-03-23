Теракт в годовщину терактов и рутинная борьба с Навальным

Доброе утро!

Пять человек убиты и более сорока ранены в результате теракта у британского парламента в Лондоне. Нападавший проехал по Вестминстерскому мосту, сбивая прохожих, а затем – выскочив из автомобиля – попытался проникнуть в парламент.

Дорогу ему преградил невооруженный констебль Кит Палмер. Нападавший смертельно ранил его ножом, его, в свою очередь, смертельно ранили вооруженные полицейские. Полиция Лондона утверждает, что нападавший был им известен, и подозревает, что нападение было вдохновлено радикальным исламизмом. Сегодня парламент возобновит свою работу.

Все это произошло в годовщину терактов в Брюсселе.

В Сирии за последние два месяца погибли еще девять россиян, как минимум шесть из которых – наемниками так называемой "ЧВК Вагнера", говорится в совместном материале РБК и независимой расследовательской группы CIT. Здесь можно почитать интервью с одним из авторов расследования Русланом Левиевым.

В самой России бои идут в основном с Навальным: антикоррупционные митинги не согласовали в Петербурге (там все Марсово поле 26 марта будет усеяно сторонниками традиционных ценностей) и в Новосибирске, в Москве заявителям акции предложили Марьино или Сокольники. Навальный на это предложение не согласился: он настаивает, что акция должна пройти в центре города и заранее обещает юридическую помощь всем задержанным. В Красноярске из Сибирского федерального университета уволен преподаватель, показавший студентам во время занятий фильм ФБК “Он вам не Димон”. Побудительной причиной для этого поступка стали в его сознании холодные аудитории с обклеенными полиэтиленом окнами.





В сознании не охваченных Навальным россиян главная битва идет за “Евровидение”: Украина запретила въезд на три года российской участнице, потому что та выступала в Крыму. В российском МИДе это назвали "возмутительным, циничным и бесчеловечным актом киевских властей”. Начались разговоры об отказе от трансляции конкурса по российскому телевидению, пока ничем не подтвержденные.

Против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых завели новое дело о взятке. На заседание суда он пришел, опираясь на палку, выглядел нездорово.

Президент Российской академии наук Владимир Фортов лег в больницу, академией теперь рулит вице-президент Валерий Козлов. Перенесенные на осень выборы вполне могут и не состояться: ходят слухи, что в Госдуме готовится законопроект, по которому президента РАН будет назначать Путин. И назначит он, как считается, своего близкого знакомого Михаила Ковальчука, которого академики отказались утверждать академиком.

Новым главредом газеты “Ведомости” назначен Илья Булавинов. В сети мнения разделились: те, кто знает Булавинова по “Коммерсанту”, довольны; недовольные отмечают, что с 2014 года Булавинов развивал сайт Первого канала.

Госдума РФ, как и ожидалось, разрешила попавшим под иностранные санкции господам не платить налоги в России, а также ограничила перевод денег в Украину. Нацбанк Украины, со своей стороны, с сегодняшнего дня вводит санкции против дочек российских госбанков.

Великобритания начала проверку в связи с информацией об участии британских банков в отмывании денег из России. Но у России много денег: в расследовании Associated Press утверждается, что бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получил не менее $50 млн от российского миллиардера Дерипаски за продвижение интересов Путина.

Прослушка Trump Tower: председатель комитета Конгресса по разведке республиканец Девин Нуньес рассказал на пресс-конференции, ссылаясь на секретные документы, что Трампа действительно прослушивали спецслужбы, но вроде бы законно. Никаких подробностей он не привел. Судя по всему, именно это имел в виду Трамп, когда писал свои твиты с обвинениями в адрес Обамы. Теперь демократы в Конгрессе сомневаются (англ.) в независимости расследования возможного российского вмешательства в выборы: Нуньес, возглавляющий это расследование от республиканцев, поделился обнаруженной им информацией с Трампом, а не с комитетом. CNN утверждает (англ.), что у ФБР есть свидетельства, что люди, связанные с кампанией Трампа, могли координировать свои действия с русскими, но все источники анонимные и опять ничего конкретного. Ох.

На Сицилии бастуют рыбаки, возмущенные тем, что дельфины съедают до 70% их улова. Дельфины пока никак не отреагировали.

Три ссылки обычно чураются злободневности, поэтому сегодня их будет четыре:

Почитайте актуальные, но по-философски отстраненные размышления Александра Морозова о природе борьбы за мораль, которой занята сейчас вся Россия.

Неактуальное. Глава из книги историка Анны Ивановой “Магазины "Березка": парадоксы потребления в позднем СССР”, в которой рассказывается, как заветные чеки “Внешпосылторга” в разные годы получали литераторы – от Надежды Мандельштам до братьев Стругацких и даже Брежнева.

Для многих пока неактуальное. Глава из книги нидерландского геронтолога Руди Вестендорпа “Стареть, не старея”, которая выходит в “Лимбахе”.

И совсем экзотическое – группа “Лифты до 13-го этажа”. Алекс Керви представляет фрагмент из книги Аллена Ворды “Psychedelic Psounds (интервью от А до Я с психоделическими и гаражными группами шестидесятых)”. С соответствующими клипами.

Искренне ваши,

Семь-сорок