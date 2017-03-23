В Харьковской области произошел взрыв и пожар на военном складе

Причиной пожара на крупнейшем украинском военном складе в окрестностях города БалаклеяХарьковской области, является "диверсия". Об этом сообщил в Фейсбуке главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Этот вывод, по его словам, был сделан по результатами следственных действий военного прокурора Харьковского гарнизона, который находится на месте событий.

В ночь на четверг на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийских снарядов произошёл взрыв, в результате которого начался пожар, повлекший детонацию боеприпасов, сообщил Матиос.



Местные власти объявили эвакуацию жителей из пятикилометровой зоны вокруг военных складов.

Есть ли погибшие или пострадавшие пока не сообщается.

На место происшествия вылетела комиссия во главе с заместителем министра обороны Украины Игорем Павловским.