Марин Ле Пен: мир столкнулся с "новой формой бюджетного терроризма"

Мир столкнулся с "новой формой бюджетного терроризма", при которым злоумышленники действуют в одиночку, заявила кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Комментируя произошедший в среду теракт в Лондоне, она в очередной раз призвала установить контроль за национальными границами и выслать радикализованных иностранцев.

22 марта на Вестминстерском мосту у здания парламента Великобритании автомобиль сбил нескольких пешеходов. Затем водитель напал с ножом на полицейского, дежурившего перед парламентом. По данным полиции, погибли 4 человека, включая полицейского, около 40 ранены. Следователи полагают, что нападение совершил радикальный исламист.

Нападение произошло в годовщину терактов в Брюсселе: год назад произошли взрывы в аэропорту и метро столицы Бельгии, тогда погибли 35 человек. Нападение в среду – крупнейший теракт в Лондоне с июля 2005 года, когда были подорваны три поезда лондонского метро и один автобус. Жертвами атаки стали 52 человека.

Ле Пен неоднократно критиковали за ее жесткую позицию по вопросу миграции и даже обвиняли в исламофобии. При этом, согласно последним опросам, наибольшие шансы на выход во второй тур выборов выборов – у Ле Пен и независимого кандидата Эммануэля Макрона.