Пожар на арсенале под Харьковом: эвакуированы 20 тысяч человек

Спасательные службы эвакуировали из города Балаклеи Харьковской области, где в ночь на четверг произошёл пожар на военном складе, около 20 тысяч человек. В этом районе закрыто воздушное пространство для всех самолетов, перекрыто движение по железнодорожной дороге, прекращено газоснабжение. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.

Пожар на военном складе в Балаклее с последующей детонацией боеприпаса, согласно предварительным данным украинских военных, возник в результате действий диверсионной группы. "Это продолжение гибридной войны против нашей страны, - заявил в четверг на экстренном брифинге в Киеве министр обороны Украины Степана Полторак. По его словам, одна из версий пожара - "диверсия, в том числе, и путем сбрасывания взрывного устройства с беспилотника". Минобороны приняло решение об усилении охраны всех военных арсеналов.

Локализовать пожар до сих пор не удается. Сейчас горит треть территории базы, слышны взрывы снарядов и осколки разлетаются в радиусе одного-двух километров. Как сообщил Степана Полторак, жертв среди военнослужащих и гражданского населения на данный момент нет. К месту происшествия отправился премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Арсенал в Балаклее - крупнейший склад вооружения на территории Украины. Его площадь составляет около 368 гектаров. Там хранят около 138 тысяч тонн боеприпасов и патронов для стрелкового и артиллерийского оружия. Самые опасные - снаряды для самоходной артиллерийской установка "Акация", зона действия которых - до 20 километров.