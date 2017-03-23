Её не взяли

Скандал вокруг "Евровидения" закончился (или, наоборот, только начался) предсказуемо - Служба безопасности Украины запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд в страну, ведь Самойлова давала концерты в аннексированном Крыму.

Решение это, разумеется, было яростно освистано из "патриотического" лагеря.

Василий Кашин:

Все же такая глупость - это слишком даже для украинского правительства. Тут что то другое, вероятно латентный мазохизм. В духе анекдота про "а я кланяюсь, кланяюсь..."

Артём Филатов:

Мне интересна реакция прогрессивного демократического общества на данное решение,которое противоречит принципам морали,социальной справедливости и толерантности.

Считаю,что Юлию необходимо всем нам поддержать.

Сергей Марков:

То, что Европа проглотила наглый запрет СБУ российской певице участвовать в конкурсе Евровидения, - это позор Европы. Политики Европы символически валяются в ногах у СБУ, которая суть крупнейшая европейская террористическая организация, которая организует теракты, которая пытает и убивает тех, кто не согласен с репрессивным бандеровским режимом. Еще раньше бюрократы от европейского телевидения подтасовали, фальсифицировали голосование в пользу Джамалы с ее антироссийской песней и украли победу у российского певца, за которого проголосовали зрители Европы. Европа, которую мы знали и любили, та Европа умирает на наших глазах. К сожалению.

Юрий Пронько:

Пришло время послать конкурс п...сов "Евровидение" к праматери истории!

Максим Кононенко:

За это вот для Эрнста с Аксютой в аду будет приготовлена специальная сковородка. Предъявлять претензии Украине бессмысленно - это сейчас очаг чумы, а очаг чумы надо обходить. Или посылать туда специально обученных людей в противочумных костюмах.

Но уж точно не надо обещать девушке, которая живет одной только надеждой, что она поедет в очаг чумы и с ней ничего не случится. Я об этом написал сразу же, вот теперь хороший повод повторить для лучшего усвоения.

Этот выбор в этом году был подлостью по отношению к Самойловой, и отбиравшие это знали, когда предлагали ей ехать.

Это на их совести, а не на совести бактерий чумы. Бактерии чумы сраму не имут.

История с запретом на въезд мгновенно обросла множеством официальных комментариев: от МИДа, от Государственной Думы, от Совета Федерации, от "Единой России".

Но нельзя сказать, что

Ирек Муртазин:

До того, как «Первый канал» не принял решение направить певицу на «Евровидение», СБУ не сильно волновало, что в июне 2015 года Самойлова приняла участие в концерте в Керчи. А сейчас, вдруг, взволновало. Потому что весна?



Ну и кто в этой гнусной истории свинья и провокатор? Кто решил отправить на конкурс девушку-инвалида? Или те, кто запретил ей въезд в Украину.

Кирилл Шулика:

Украина получила то, что хотела... Если СБУ ориентируется на позицию украинских блогеров, то так им, и государству, и блогерам, надо тем более.

Конкурс Евровидение не мероприятие, проводимое Россией, это европейский смотр музыкальный сил, по мне довольно унылый, но тем не менее. Проблемы Украина создала не России, а Евровидению. Дело в том, что источники сообщают - у России было решение вообще не участвовать в конкурсе, но именно Евровидение ее уговорило послать своего участника. Дело в том, что Россия это 145 миллионов человек и, наверное, самое большое количество зрителей в мире. Зрители это рейтинги и реклама, то есть доходы Евровидения. Украина взяла эти деньги и выкрала. И ладно бы взяла себе! Нет, она просто выкинула их в мусорное ведро. Я думаю, что понятно - без российского участника, мы конкурс не увидим, соответственно, это будет самый несмотрибельный конкурс за последние годы. Надо еще посчитать, есть ли смысл его проводить.<...>

России главное не уподобляться... Обязательно пускать всех украинцев, в том числе на футбольный Чемпионат мира. И болеть за сборную Украины, чтобы она прошло отбор. Если будет так, я обязательно похвалю наши власти.

Айдер Муждабаев:

Власти РФ: это бесчеловечно!

Либералы РФ: власть Украины совершила ошибку!

Пер. с оруэлловского: молодцы, все правильно делаете!

Впрочем, желающих поддержать позицию СБУ тоже хватит с лихвой.

Александр Сотник:

Правильно. И никакие конкурсы тут ни при чем, даже если бы она не пела, а стремилась на соревнования по художественной вышивке. Нельзя нарушать границу. Нельзя въезжать в другую страну без ее ведома. Побывала в Крыму без разрешения украинских властей - получи запрет. Ты же не прешься на Аляску без визы - на том только основании, что когда-то она принадлежала российской империи? Почему считаешь возможным беспардонно нарушить границу Украины? Закон есть закон. А намек на инвалидность - спекуляция. С каких это пор инвалидам можно совершать преступления на том только основании, что они - инвалиды? Так что власти Украины поступили абсолютно правильно.

Александр Рыклин:

Позвонили с радио, попросили прокомментировать. Отказался. Сказал, что, как гражданин страны-оккупанта, не считаю себя вправе оценивать решение оккупированного государства не принимать у себя певицу из этой самой страны-оккупанта. Суверенное право Украины...

Илья Красильщик:

История с Самойловой похожа на идеальную разводку. Невозможно послать в Киев человека, публично выступавшего в Крыму, и не учитывать закон, по которому таких людей на Украину не пускают. В результате чистый вин-вин. Если пустят — хорошо, не пустят — можно по всем каналам раскричать, что девушку-инвалида не пустили, звери. И еще с оскорбленной миной объявить бойкот в этом году (что тоже отлично — не придется ехать в Киев). При это было бы странно, если бы СБУ не запретило въезд — ну это закон вообще-то такой, неважно как вы к нему относитесь.

Роман Попков:

По поводу всех этих скандалов, связанных с Украиной, за которые Украину критикует российская разнообразная прогрессивная общественность.

Я считаю, что можно критиковать что угодно и кого угодно. Я вообще за тотальную свободу слова. Конечно же, можете сколько угодно критиковать Украину. За недопуск певицы на какой-то там музыкальный конкурс. За нулевые подвижки в расследовании дела Шеремета. За публикацию имен российских журналистов на сайте "Миротворец" из-за посещения Крыма (лично для меня ситуация с моим другом Женей Левковичем очень болезненна). За различные действия администрации Порошенко, и за различные действия украинских активистов. Да ради Бога.

Просто критикуя Украину, нам недурно будет понять, что мы обитаем в стране, которая в плане политической культуры и состояния прав граждан, является абсолютно пещерной, неандертальской по сравнению с Украиной. И у нас такая страна именно по нашей вине. Вот задумайтесь об этом на полминуты - и дальше вперёд критиковать.

И ещё недурно понять, что наша страна и оплаченная нашими налогами армия принесли в Украину огонь, кровь и там до сих пор похоронки приходят. Подумайте немного об этом. И дальше вперёд критиковать опять же. Я конечно же за свободу слова и за право на всякие яростные оценки.

Артемий Троицкий комментирует ситуацию в эфире "Эха Москвы":

Во-первых, если говорить об украинской стороне, то я считаю, что их решение абсолютно логично, поскольку понятно, что Россия в данном случае нарывалась на провокацию, она проверяла украинские власти на вшивость: вот как, вот прогнется или нет. Украинские власти не прогнулись, и я считаю, что по-своему они поступили абсолютно правильно. Что теперь делать России, я думаю тоже понятно: что естественно конкурс надо игнорировать и бойкотировать, естественно надо вешать все на Украину, которая не пустила к себе девушку с ограниченными возможностями по каким-то формальным показателям.

Так что думаю, что если у России в этом смысле гордости достанет, а скорее всего достанет, то скорее всего конкурс Евровидение у нас пойдет в помойное ведро, что в общем-то не сильно, я думаю, усугубит культурную ситуацию в стране. А может быть и в дальнейшем будем мы с этим конкурсом обращаться самым негативным образом.

Естественно этой ситуации можно было бы избежать. Но, по-видимому Первый канал или те, кто давали им распоряжение, в данном случае решили сыграть беспроигрышную игру. Если девушку принимают, то это удавшаяся провокация. Если девушку Украина не принимает, то значит кровавая киевская хунта виновата.

Но я думаю, скорее всего, если говорит о реакции какого-то мирового попсового общественного мнения, не думаю, что она будет какой-то очень резкой и антиукраинской. Думаю, что они скажут: да, у Украины были свои резоны, и согласно формальным законам этой страны, певица Юлия не должна была въезжать в эту страну. Не думаю, что это решение украинских властей как-то их опозорит.

Зато теперь неравнодушные зрители могут смело делиться своими идеями, как быть дальше.

Аркадий Бабченко:

Все, конечно, уже забыли, но Захар Прилепин еще и музыкант. У него своя группа есть.

Я бы на Евровидение теперь отправил его.

Дуэтом. С Чичериной.

Спокойной ночи.

Дмитрий Аграновский:

Предлагаю Эрнсту и Первому канала срочно уговорить Максакову. Уж с ней-то проблем не будет. А позориться им не привыкать.

Сергей Талк:

Российская участница Евровидения обязательно примет участие в конкурсе, заявили на Первом канале. Ага, а выступать она будет со станции Конотоп, где её ссодят на платформу:

Стою на полустаночке

В цветастом полушалочке,

А мимо пролетают поезда.

А рельсы-то, как водится,

У горизонта сходятся,

Где ж вы, мои весенние года!

Почему они такие тупые?

Евгений Лешан:

В принципе, Самойловой никто не запрещал участвовать в конкурсе - запретили только въезд в Украину. Поэтому она может спеть на Евровидении по скайпу.

Лев Пирогов:

Надо теперь какого-нибудь заукраинского певца на Евровиденье отрядить. Макаревича.

Или, может, лучше театр Куклачёва? На кошечек у них рука не поднимется...

Павел Пряников:

Лимонову вместе с Астаховым надо искать - чтобы ещё и не сморщенная была.

Алексей Осин:

Да.... Господа руководители Первого канала! Юлия Самойлова должна поехать на Евровидение через год. Не к дебилам! Я думаю вся страна подпишется под этим, в том числе и коллеги Юли.

Андрей Разумовский:

Киев запретил участнице Евровидения 2017 от России Юлии Самойловой въезд на Украину.

Чем ответить?

Начать выдачу паспортов РФ гражданам Украины.

#русская_ирредента

Ольга Туханина:

Хотелось бы, конечно, ошибиться. Но дело в том, что мы, как я понимаю, всё равно участвуем. Мы не отказались. Взносы уплачены, кандидат выдвинут. Не может выступать из-за решения украинской стороны? Что ж, форс-мажор. Всякое случается. Человек может заболеть, сломать ногу, голос может пропасть и т.д.

Это я к чему? К тому, что пустить не пустили, а кто ж от денег отказываться будет? Трансляцию пустят, и будет сидеть вся тусовка в студии, обсуждать конкурс, голосовать и сетовать, что "ах, как жаль, что наша девочка".

Устроители свои бабки получат в любом случае. Так вижу пока ситуацию.

Павел Шехтман:

Впечатление что Россия шантажирует Евровидение выходом из конкурса вообще, навек. Отсюда решительная смена позиции его руководства (раньше говорили что это целиком дело Украины, теперь вдруг обеспокоились тем, что украинцы вздумали соблюдать собственные законы). Отсюда же эта "уверенность" Самойловой (или тех кто сочиняет ответы за нее), что все образуется, перетрут и Порошенко даст агреман. Да только не верю я чтобы Порох дал ей агреман. Давление изнутри страны для него гораздо важнее, чем давление каких-то непонятных музыкальных чиновников. С другой стороны, вот впустят ее, а общественность возьмет и яйцами закидает - Пороху это нужно?

Максим Жаров:

Про Евровидение после сегодняшнего решения СБУ (которое на самом деле было ожидаемо стопроцентно) хочу сказать только одно. Отныне трансляция Евровидения на Первом канале должна караться по статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды и разжигание межнациональной розни". Эрнст и вся эта <продажная> поп-тусовка клана Пугачевой сейчас будут во что бы то ни стало отстаивать право трансляции Евровидения даже без Самойловой. И единственный способ добиться бойкота Евровидения со стороны Первого канала в этом случае - это угроза уголовного преследования по 282 статье.

Евровидение России не нужно уже давно. И сегодняшние события - прекрасный повод окончательно от него отказаться.

И, действительно. Есть мнение, что Россия откажется от трансляции конкурса.

Евгений Калюков:

А вот, помните, когда в 1997 году Пугачева просрала на "Евровидении", то Россия потом два года в этом балагане не участвовала. Золотое время было, тишь да благодать!

Олег Пшеничный:

И вот такой сыр-бор на уровне МИДов и сенатов из-за отстойного конкурса художественной самодеятельности, примечательного единственно тем, что там 43 года назад победила группа "Абба" и что его показывают по телевизору.

Показали бы людям хоть один приличный фестиваль, что ли, а то люди за железным занавесом совсем дичают и вот это недоразумение принимают за важное событие национального масштаба.

Фёдор Крашенинников:

Про Евровидение и Россию

Каждый год в России зачем-то делают из этого что-то для себя важное, хотя непонятно - с чего.

Конкурс придумали в середине 50-х годов чтоб как-то передружить народы Европы после войны и вообще научиться жить вместе и болеть не только за своих, но и за вон того симпатичного парня из ФРГ.

В первом конкурсе в 1956 году участвовало семь стран - Швейцария, Италия, ФРГ, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Пели в Лугано, победила Швейцария. Никакого СССР не было и близко, о чем не жалели ни в Лугано, ни в Москве.

Россия первый раз участвовала в конкурсе в 1994 году, через 38 лет после его старта.

Таким образом, байкот конкурса "Евровидение" Россией - это, господа, смешно. 38 лет пели без нас, 22 года с нами. Ну хорошо, снова Люксембург посоревнуется со Швецией без нашего участия, отряд не заметит потери бойца, даже не сомневайтесь. Можно почитать в википедии статью, в разное время разные страны то участвовали, то не участвовали, собаки лаяли, а караван шел.

Все это шоу затеяно ради демонстрации дружбы народов Европы и больше ни для чего. Если Россия хочет там что-то кому-то демонстрировать и удивляется, что не дают - ну так кто же виноват? Не ходят в чужой монастырь со своим уставом.

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