Правозащитники: в Крыму после аннексии были похищены 43 человека

В аннексированном Крыму с февраля 2014 года были похищены как минимум 43 человека. Это следует из доклада общественной организации "Крым SOS", который сегодня был представлен в Киеве. По данным правозащитников, из 43 похищенных шестеро были найдены мертвыми, 18 до сих пор числятся пропавшими без вести, двое были осуждены по политически мотивированным делам, и только 17 человек вернулись домой.

В "Крым SOS" отмечают, что большинство похищенных – это журналисты, гражданские активисты и представители крымско-татарского народа, которые выступали против аннексии полуострова. Правозащитники призывают Москву сообщить, где находятся пропавшие без вести, и привлечь к уголовной ответственности сотрудников российских спецслужб, причастных к похищениям.

Подробнее о докладе общественной организации "Крым SOS" читайте здесь