Ещё утром социальные сети обсуждали Евровидение и спокойно дожёвывали флешмоб #МеняНеВзяли.

Но днём всё изменилось - в Киеве застрелили экс-депутата Вороненкова, бежавшего туда вместе со своей женой, тоже экс-депутатом, Марией Максаковой.

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Наталья Холмогорова:

Ну что сказать? Не помогли тебе, сынку, твои ляхи (с).

Екатерина Шульман:

В феврале, помню, меня спрашивало Коммерсант Радио, будет ли пример беглых депутатов соблазнителен для других. Я ответила, что это будет зависеть от того, что с ними потом случится.

Сергей Шмидт:

Не знаю, почему мне эта мысль пришла в голову именно в связи с убийством в Киеве мужа певицы Максаковой. Ну и это как бы не сама по себе мысль, а мысль про другие мысли.

Я просто подумал, что иногда я думаю, что мне уже слегка поднадоело жить в интересные времена.

На первый напрашивающийся вопрос - "кому выгодно" - у многих уже готов ответ.

Илья Лазаренко:

Сегодня в Киеве застрелили экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Того самого перебежчика-крымнашиста. Сдают нервы у кремлевских, получается?

Марина Королёва:

Террор. Во всех смыслах этого слова террор.

Влад Моисеев:

Такие дела. KGB не спит.

Сергей Лукашевский:

Тот момент, когда отчетливо понимаешь, что живешь в мафиозном государстве.

Роман Зайцев:

Все как в банде, вход рубль, выход два!

Как это воспринимать по другому как только знак устрашения для российских полит. и бизнес элит желающих последовать вслед Вороненкову?

Мария Снеговая:

Офигеть. Путин не прощает т.н."предателей"...

Павел Чиков:

Предатели попадают в расстрельный список.

А предателями власти считают кого-то из своих, переметнувшихся к тому, кого считают врагом.

Очевидное наблюдение, но тем не менее.

Литвиненко, конечно, прежде всего приходит на ум. Но и лидеры ДНР/ЛНР из той же серии.

Но вообще внесудебные казни - а это именно они, будут совершаться чаще в этой части мира.

Михаил Соколов:

Длинные руки путинских чекистов. Убиты, к примеру, Литвиненко, Березовский, Политковская, Немцов, Шеремет, теперь вот Вороненков.

Александр Шебунин:

Идеи отца Чаплина воплощаются в жизнь.

Наталья Геворкян:

Даже в сталинское время так откровенно не убирали политических противников.

Илья Пономарёв:

Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков.

Данила Столь:

Думаю, что о причинах убийства гадать бессмысленно, всем и так понятно кому он насолил. Логика тут простая - предателей наказывают всегда и везде. Родина тебя достанет где угодно.

В интересные мы, конечно, времена живем. Свои репрессии, свои политические убийства, вы запоминайте получше, потом детям рассказывать как тут все это было, в последние годы путинской России.

Виктор Шендерович:

О чем я думаю?

О своей немоте по поводу происходящего.

Потому что все давно сказано, и каждый день только добавляет пункты будущего обвинения, ничего не меняя по существу. Бить тревогу можно было, когда убивали Щекочихина, сажали Ходорковского, пытались отравить Политковскую в дни Беслана... Сегодня это - устоявшийся режим с отработанными методами уничтожения противников. В России у власти - убийцы. Без каких бы то ни было метафор. Мотивы их преступлений - на поверхности, безнаказанность (до поры) полная, и все, кроме дебилов, все понимают.

Алексей Рощин:

Больше всего похоже, пожалуй, на то, что это "ответка" Кремля: бывший депутат-миллионер был наверняка весьма и весьма осведомленным человеком.

Но наши будут, ясное дело, при любых реальных раскладах отстаивать тезис, что убили "из Правого Сектора", ЧТОБЫ "все подумали, что это ГРУ". Это политика, и от официоза ничего иного ждать не следует по определению.

Вся история, понятно, теперь выглядит совсем как в первоклассном романе-триллере. Муж-депутат-миллионер с неясным функционалом, жена-красавица-оперная певица... Теперь становится вдвойне интересно - как же все-таки вообще вышло, что он бежал? Зачем?

И падает тень на Киев, причем с неожиданной стороны: как ни крути, но выходит, что они не сумели обеспечить безопасность очень важному перебежчику. В собственной столице!

Опять аналогия с Мексикой - с той Мексикой, которая точно так же не смогла гарантировать безопасность Троцкому.

Впрочем, всегда найдутся желающие ткнуть пальцем в ровно противоположную сторону.

Георгий Бовт:

Вороненков нашёл, куда бежать, конечно

Александр Коммари:

Не в ту страну ты, парень, сбежал.

Пример Павла Шеремета не научил.

А Илюше (Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что убитый в Киеве бывший депутат Денис Вороненков шел на встречу с ним) я бы посоветовал куда-нибудь в Прибалтику, поближе к Ходорковскому. Безопаснее будет, визиток Яроша там нет.

Павел Святенков:

Порошенко при желании может организовать РФ грандиозный скандал. Особенно с учетом того, кого Вороненков называл в качестве своих главных врагов.

Ну вот, например.

Елена Рыковцева:

Депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко в прямом эфире России-24 раскрывает преступление по горячим следам:

- Это циничная и жестокая провокация украинских спецслужб. Вообще, родовая черта нынешних киевских властей - ликвидация известных политических деятелей и журналистов. Вороненкова заманили в Киев и пристрелили в центре города. Смертельная опасность также нависла над его женой Марией Максаковой.

Ведущая:

- Но понятно что Киев будет обвинять в этом Москву!

Ревенко:

- Поэтому мы и говорим, кому это было выгодно. Это чтобы пальцем показать в сторону России. Я бы советовал Марии Максаковой ехать в посольство России и просить там защиты.

Первый ученик Добродеева. Школу ВГТРК не пропьешь. Впрочем они теперь хором друг за другом завыли про сакральную жертву. Что они еще могли завыть.

К тому же, в сети сейчас можно найти немало прогнозов, в которых экс-депутату уже предрекали участь "сакральной жертвы".

Отмечают, впрочем, что богатое прошлое Вороненкова могло откликнуться ему самыми разными способами.

Кирилл Шулика:

Убить мог его кто угодно. Это совершенно невозможно будет расследовать. Органы России или Украины это понятно. Но скольких людей он покидал и даже посажал. И в нынешней ситуации куда вероятнее, что это обиженные им, чем органы.

Просто надо понимать, что такие люди долго не живут. Не будьте такими.

Борис Межуев:

Самая вероятная - криминальная версия, но, возможно, хорошо упакованная под политическую провокацию. Кто-то вполне мог совместить приятное с полезным.

Максим Артемьев:

Все эти бешенные бабки, роскошная недвижимость имеют свою оборотную сторону. И никогда не надо об этом забывать. Лучше ничего не иметь и жить спокойно.

Михаил Пожарский:

Сейчас, конечно, видные телеграмм эксперты расскажут вам миллион версий о том, какой именно башне Кремля это было выгодно или невыгодно (читал уже, что якобы Вороненков знал что-то эдакое о деле Сугробова). Но вот Смирнов правильно сказал: обычно самая очевидная версия - верная. И месть силовиков здесь вероятнее всего.

Поэтому выскажусь вкратце на тему нытья в жанре "зачем это силовикам?", которое сейчас поднимется. А затем. Дело в том, что у силовиков, как и у всякой другой мафии, есть сильные представления о "чести". "Честь" - это вообще главный социальный капитал любого бандита (и спецслужбиста, как его разновидности). Вот есть такой чувак по имени Илья Богданов. Был офицером ФСБ, служил где-то на границе в Приморье, ничего особенного. Но, помимо этого, был еще нацистом-субкультурщиком и, следуя сердечному порыву, внезапно ломанулся воевать за Украину, вступил в батальон "Донбасс". Много светился в СМИ: "чекист перешел на сторону Украины". И что же вы думаете? Организовали операцию, чтобы его похитить и убить. В итоге Богданова спасало СБУ.

Зачем, спрашивается, организовывать похищение какого-то бывшего пограничника, который не располагал никакой важной информацией? А потому что "честь". Сюда же можно вспомнить и Литвиненко, который на момент отравления уже давно не мог ничего "раскрыть" (да и раньше тоже). Но ведь "честь" же. Вендетта, кровная месть, честь мундира, вот это все.

Многие сочувствуют жене убитого.

Миша Козырев:

Мои соболезнования Марии Максаковой. Какая страшная история семьи...

Варвара Турова:

Сердце в пятках от того, как жаль Марию Максакову. Глубоко и искренне, от всего сердца в пятках, сочувствую ей.

Антон Красовский:

Дорогая Мария Максакова, держись. Ты знаешь, я тебя очень люблю.

Екатерина Винокурова:

Мне кстати по-человечески жаль Максакову. Ради Вороненкова она фактически в прямом эфире разрушила свою жизнь.

При этом приз за самый яркий комментарий достаётся матери Марии Максаковой - его приводит Life:

Ну и слава тебе господи, а что с ним ещё делать? Слава господи, что в конце концов человека, который так подличал, убили.