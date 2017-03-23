Ещё утром социальные сети обсуждали Евровидение и спокойно дожёвывали флешмоб #МеняНеВзяли.
Но днём всё изменилось - в Киеве застрелили экс-депутата Вороненкова, бежавшего туда вместе со своей женой, тоже экс-депутатом, Марией Максаковой.
Ну что сказать? Не помогли тебе, сынку, твои ляхи (с).
В феврале, помню, меня спрашивало Коммерсант Радио, будет ли пример беглых депутатов соблазнителен для других. Я ответила, что это будет зависеть от того, что с ними потом случится.
Не знаю, почему мне эта мысль пришла в голову именно в связи с убийством в Киеве мужа певицы Максаковой. Ну и это как бы не сама по себе мысль, а мысль про другие мысли.
Я просто подумал, что иногда я думаю, что мне уже слегка поднадоело жить в интересные времена.
На первый напрашивающийся вопрос - "кому выгодно" - у многих уже готов ответ.
Сегодня в Киеве застрелили экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Того самого перебежчика-крымнашиста. Сдают нервы у кремлевских, получается?
Террор. Во всех смыслах этого слова террор.
Такие дела. KGB не спит.
Тот момент, когда отчетливо понимаешь, что живешь в мафиозном государстве.
Все как в банде, вход рубль, выход два!
Как это воспринимать по другому как только знак устрашения для российских полит. и бизнес элит желающих последовать вслед Вороненкову?
Офигеть. Путин не прощает т.н."предателей"...
Предатели попадают в расстрельный список.
А предателями власти считают кого-то из своих, переметнувшихся к тому, кого считают врагом.
Очевидное наблюдение, но тем не менее.
Литвиненко, конечно, прежде всего приходит на ум. Но и лидеры ДНР/ЛНР из той же серии.
Но вообще внесудебные казни - а это именно они, будут совершаться чаще в этой части мира.
Длинные руки путинских чекистов. Убиты, к примеру, Литвиненко, Березовский, Политковская, Немцов, Шеремет, теперь вот Вороненков.
Идеи отца Чаплина воплощаются в жизнь.
Даже в сталинское время так откровенно не убирали политических противников.
Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков.
Думаю, что о причинах убийства гадать бессмысленно, всем и так понятно кому он насолил. Логика тут простая - предателей наказывают всегда и везде. Родина тебя достанет где угодно.
В интересные мы, конечно, времена живем. Свои репрессии, свои политические убийства, вы запоминайте получше, потом детям рассказывать как тут все это было, в последние годы путинской России.
О чем я думаю?
О своей немоте по поводу происходящего.
Потому что все давно сказано, и каждый день только добавляет пункты будущего обвинения, ничего не меняя по существу. Бить тревогу можно было, когда убивали Щекочихина, сажали Ходорковского, пытались отравить Политковскую в дни Беслана... Сегодня это - устоявшийся режим с отработанными методами уничтожения противников. В России у власти - убийцы. Без каких бы то ни было метафор. Мотивы их преступлений - на поверхности, безнаказанность (до поры) полная, и все, кроме дебилов, все понимают.
Больше всего похоже, пожалуй, на то, что это "ответка" Кремля: бывший депутат-миллионер был наверняка весьма и весьма осведомленным человеком.
Но наши будут, ясное дело, при любых реальных раскладах отстаивать тезис, что убили "из Правого Сектора", ЧТОБЫ "все подумали, что это ГРУ". Это политика, и от официоза ничего иного ждать не следует по определению.
Вся история, понятно, теперь выглядит совсем как в первоклассном романе-триллере. Муж-депутат-миллионер с неясным функционалом, жена-красавица-оперная певица... Теперь становится вдвойне интересно - как же все-таки вообще вышло, что он бежал? Зачем?
И падает тень на Киев, причем с неожиданной стороны: как ни крути, но выходит, что они не сумели обеспечить безопасность очень важному перебежчику. В собственной столице!
Опять аналогия с Мексикой - с той Мексикой, которая точно так же не смогла гарантировать безопасность Троцкому.
Впрочем, всегда найдутся желающие ткнуть пальцем в ровно противоположную сторону.
Вороненков нашёл, куда бежать, конечно
Не в ту страну ты, парень, сбежал.
Пример Павла Шеремета не научил.
А Илюше (Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что убитый в Киеве бывший депутат Денис Вороненков шел на встречу с ним) я бы посоветовал куда-нибудь в Прибалтику, поближе к Ходорковскому. Безопаснее будет, визиток Яроша там нет.
Порошенко при желании может организовать РФ грандиозный скандал. Особенно с учетом того, кого Вороненков называл в качестве своих главных врагов.
Ну вот, например.
Депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко в прямом эфире России-24 раскрывает преступление по горячим следам:
- Это циничная и жестокая провокация украинских спецслужб. Вообще, родовая черта нынешних киевских властей - ликвидация известных политических деятелей и журналистов. Вороненкова заманили в Киев и пристрелили в центре города. Смертельная опасность также нависла над его женой Марией Максаковой.
Ведущая:
- Но понятно что Киев будет обвинять в этом Москву!
Ревенко:
- Поэтому мы и говорим, кому это было выгодно. Это чтобы пальцем показать в сторону России. Я бы советовал Марии Максаковой ехать в посольство России и просить там защиты.
Первый ученик Добродеева. Школу ВГТРК не пропьешь. Впрочем они теперь хором друг за другом завыли про сакральную жертву. Что они еще могли завыть.
К тому же, в сети сейчас можно найти немало прогнозов, в которых экс-депутату уже предрекали участь "сакральной жертвы".
Отмечают, впрочем, что богатое прошлое Вороненкова могло откликнуться ему самыми разными способами.
Убить мог его кто угодно. Это совершенно невозможно будет расследовать. Органы России или Украины это понятно. Но скольких людей он покидал и даже посажал. И в нынешней ситуации куда вероятнее, что это обиженные им, чем органы.
Просто надо понимать, что такие люди долго не живут. Не будьте такими.
Самая вероятная - криминальная версия, но, возможно, хорошо упакованная под политическую провокацию. Кто-то вполне мог совместить приятное с полезным.
Все эти бешенные бабки, роскошная недвижимость имеют свою оборотную сторону. И никогда не надо об этом забывать. Лучше ничего не иметь и жить спокойно.
Сейчас, конечно, видные телеграмм эксперты расскажут вам миллион версий о том, какой именно башне Кремля это было выгодно или невыгодно (читал уже, что якобы Вороненков знал что-то эдакое о деле Сугробова). Но вот Смирнов правильно сказал: обычно самая очевидная версия - верная. И месть силовиков здесь вероятнее всего.
Поэтому выскажусь вкратце на тему нытья в жанре "зачем это силовикам?", которое сейчас поднимется. А затем. Дело в том, что у силовиков, как и у всякой другой мафии, есть сильные представления о "чести". "Честь" - это вообще главный социальный капитал любого бандита (и спецслужбиста, как его разновидности). Вот есть такой чувак по имени Илья Богданов. Был офицером ФСБ, служил где-то на границе в Приморье, ничего особенного. Но, помимо этого, был еще нацистом-субкультурщиком и, следуя сердечному порыву, внезапно ломанулся воевать за Украину, вступил в батальон "Донбасс". Много светился в СМИ: "чекист перешел на сторону Украины". И что же вы думаете? Организовали операцию, чтобы его похитить и убить. В итоге Богданова спасало СБУ.
Зачем, спрашивается, организовывать похищение какого-то бывшего пограничника, который не располагал никакой важной информацией? А потому что "честь". Сюда же можно вспомнить и Литвиненко, который на момент отравления уже давно не мог ничего "раскрыть" (да и раньше тоже). Но ведь "честь" же. Вендетта, кровная месть, честь мундира, вот это все.
Многие сочувствуют жене убитого.
Мои соболезнования Марии Максаковой. Какая страшная история семьи...
Сердце в пятках от того, как жаль Марию Максакову. Глубоко и искренне, от всего сердца в пятках, сочувствую ей.
Дорогая Мария Максакова, держись. Ты знаешь, я тебя очень люблю.
Мне кстати по-человечески жаль Максакову. Ради Вороненкова она фактически в прямом эфире разрушила свою жизнь.
При этом приз за самый яркий комментарий достаётся матери Марии Максаковой - его приводит Life:
Ну и слава тебе господи, а что с ним ещё делать? Слава господи, что в конце концов человека, который так подличал, убили.
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