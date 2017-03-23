ЕСПЧ зарегистрировал жалобу библиотекаря Натальи Шариной

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Об этом сообщил правозащитник Александр Передрук в своем фейсбуке.
С октября 2015 года Наталья Шарина находится под домашним арестом. После обысков в Библиотеке украинской литературы ее обвинили в экстремизме и растрате более трех миллионов рублей.
По версии следствия, в 2011–2015 годах Шарина распространяла признанную в России экстремистской книгу лидера УНА-УНСО Дмитро Корчинского, а также вела "антироссийскую и антирусскую пропаганду" с помощью другой печатной продукции.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Шарину политзаключенной.
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