СМИ: на спецпрокурора Черногории готовилось покушение

В правоохранительные органы Черногории поступила информация о подготовке покушения на специального прокурора Миливое Катнича, который расследует попытку государственного переворота в стране.

Как сообщает местное издание Dnevne Novine, Агентство национальной безопасности и полиция Черногории несколько дней назад получили от зарубежных коллег сведения о том, что нападение готовит неназванный гражданин Сербии. После этого были усилены меры безопасности.

По данным газеты, в последнее время Катничу угрожали представители оппозиционного "Демократического фронта", лидеров которого допрашивали по делу о подготовке переворота.

Специальная прокуратура Черногории расследует попытку дестабилизации в стране в день выборов 16 октября 2016 года и покушения на бывшего премьер-министра Мило Джукановича. Подозреваемыми по этому делу являются около 20 граждан Сербии, двое россиян – Эдуард Широков и Владимир Попов, объявленные в международный розыск, а также лидеры "Демократического фронта" Андрия Мандич и Милан Кнежевич.

Спецпрокурор Катнич заявил, что заключение по делу будет готово не позднее 15 апреля.