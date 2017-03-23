Польша угрожает не подписать так называемую Римскую декларацию

Польша может не подписать так называемую Римскую декларацию, которая должна стать финальным документом запланированного на 25 марта в итальянской столице саммита ЕС, посвященного 60-летию объединенной Европы.

Премьер-министр Польши Беата Шидло в интервью телеканалу TVN24 заявила, что для Варшавы приоритетными являются четыре момента:

1) единство ЕС, 2) дальнейшая приверженность курсу тесного сотрудничества с НАТО, 3) усиление роли национальных парламентов и наконец – 4) общий рынок, который должен "не разделять, а объединять" страны ЕС.

По ее словам, если эти, приоритетные для Польши постулаты, не будут поддержаны, то декларация не будет принята. "Это будет пустой документ, который никак не повлияет на ситуацию в ЕС", – подчеркнула Шидло. По ее оценке, в настоящее время Европейский союз находится в настолько глубоком кризисе, что "не готов принимать смелые решения".

В свою очередь оппозиция критикует нынешние польские власти, заявляя, что политика конфронтации с Брюсселем, которую ведет в последнее время официальная Варшава, приведет к маргинализации роли Польши в объединенной Европе.