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Уходящая натура Дмитрия Медведева

Прага, 2010, Дмитрий Медведев, Вацлав Клаус и Барак Обама

Прага, 2010, Дмитрий Медведев, Вацлав Клаус и Барак Обама

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Дмитрий Медведев очевидно отодвинут в сторону. Чем закончатся для него воскресные протесты? Сколько ему осталось? Гость студии аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников. Ведущая Елена Рыковцева

8-800-200-22-12 - телефон прямого эфира. Звоните с 19 часов

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