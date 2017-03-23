Уходящая натура Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев очевидно отодвинут в сторону. Чем закончатся для него воскресные протесты? Сколько ему осталось? Гость студии аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников. Ведущая Елена Рыковцева
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