Правительство сняло Фортова с поста президента РАН

Владимир Фортов освобожден от должности президента Российской академии наук. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

Исполнять обязанности главы РАН будет вице-президент академии наук Валерий Козлов. По данным СМИ, до осенних выборов президента РАН Фортов останется простым академиком.

Полномочия Фортова должны были истечь 27 марта. Общее собрание по выбору президента РАН пройдет в ноябре. До этого времени Фортов должен был занимать свой пост. Сам он был против продления своих полномочий, однако за это решение проголосовали академики РАН.

Фортов рассказал журналистам, что академия лишилась своих институтов и выделяемого на них финансирования, а бюрократизацию науки назвал бичом для работников науки. В ответ на это заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович призвал сотрудников РАН не жаловаться на давление со стороны чиновников.

