Белоруссия: задержаны подозреваемые в организации массовых беспорядков

В Белоруссии местное КГБ задержало подозреваемых в организации массовых беспорядков. В сообщениях, переданных Государственным телевидением Белоруссии 22 марта, говорилось, что 21 и 22 марта были задержаны члены групп "Белый легион" и "Патриот". По сообщениям, клуб "Патриот" имеет тренировочные лагеря в Бобруйске и Могилеве.

В сообщениях телевидения содержатся репортажи, которые должны прибавить дополнительную информацию к утверждениям президента Александра Лукашенко, заявившего 21 марта, что около 20 вооруженных боевиков, прошедших подготовку в боевых лагерях в Бобруйске и Могилеве, а также на Украине и «скорее всего» в Литве и Польша - были задержаны по подозрению в планировании «вооруженных провокаций» по всей стране.

Претензии Лукашенко возникли из-за серии протестов, произошедших из-за налога на безработных и запланированных на 25 марта новых акций протеста. За последнее время в Белоруссии произошли самые крупные демонстрации, и Лукашенко заклеймил политических оппонентов как поддерживаемую Западом «пятую колонну», которая хочет «внести напряженность в Белоруссии».

Более 150 человек были задержаны с 1 марта по 20 марта, а правозащитная группа «Весна» из Минска сообщила, что, как утверждают власти, по меньшей мере 17 человек являются членами "Белого легиона" или клуба «Патриот».

Среди тех, кто задержан, упоминается лидер незарегистрированного движения "Молодой фронт", Змитер Дашкевич. Родственники задержанных сообщили РСЕ/РС 23 марта, что членам их семей и адвокатам было запрещено их видеть.

Оппозиционный Белорусский народный фронт (БНФ) осудил эти задержания, назвав их политически мотивированными и требуя немедленного освобождения задержанных.

Белорусский народный фронт оспаривает утверждение властей о том, что задержанные были вооружены или что они были членами группировок, указанных в государственных телевизионных сообщениях, заявляя, что "Белый Легион" прекратил свою деятельность 10 лет назад, а клуб "Патриот" теперь зарегистрирован как часть Центра Для молодежи и детей.

22 марта Украина и член ЕС Литва решительно отвергли заявления Лукашенко о том, что они были вовлечены в «подготовку вооруженных провокаторов». Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предположил, что Лукашенко прибегает к советскому методу «поиска врагов». МИД Украины отметил, что заявление Лукашенко "не соответствует действительности, провокационно и наносит ущерб добрососедским отношениям между Украиной и Белоруссией".