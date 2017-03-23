Огромный пожар в хранилище боеприпасов возле Харькова привел к массовой эвакуации тысяч людей, живущих поблизости. Власти Украины заявили, что случившееся стало результатом саботажа. Президент Украины Петр Порошенко 23 марта указал на Россию, заявив, что это произошло «не случайно» в тот день, когда в Киеве был застрелен бывший российский законодатель, критиковавший российское правительство Денис Вороненков.

Огонь вспыхнул в одночасье на складе на военной базе в Балаклии, недалеко от Харькова. Это примерно в 100 километрах от линии фронта между украинскими правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами на юго-востоке. По состоянию на вечер 23 марта, около 20 тысяч жителей, проживающих в радиусе 20 километров от склада, были эвакуированы.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил журналистам в Харьковской области, что одна женщина получила серьезные ранения во время взрывов и что район «по-прежнему очень опасен». «Мы сможем оценивать меру ущерба по мере уменьшения интенсивности пожара», - сказал он, выступая по телевидению. По словам Гройсмана, 550 аварийных работников, медицинских работников и полицейских были отправлены на площадку для оказания помощи в восстановлении.

Хранилице, в котором находится 138 000 тонн боеприпасов, включая артиллерийские снаряды и ракеты, используется для снабжения украинских войск, ведущих борьбу против сепаратистов. Главный военный прокурор Анатолий Матиос написал на Facebook, что следователи на месте событий считают, что пожар и последующие взрывы были «результатом саботажа». Министр обороны Степан Полторак сообщил, что одна треть склада на 368 гектаров находится в огне, добавив, что ситуация может ухудшиться, если пожар достигнет подземных хранилищ, где хранятся дальнобойные орудия.