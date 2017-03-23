На севере Польши, в Гданьске, открылся крупный Музей истории Второй мировой войны, экспозиция которого, как пишет Ассошиэйтед пресс, стала предметом спора между историками и нынешним консервативным правительством страны. Министры хотят привести историю тех лет в соответствие с националистическими взглядами нынешнего кабинета.

Правительство Польши добивается решения суда о его закрытии, чтобы затем изменить его, как отмечает АП, "нынешнюю многонациональную направленность".

Музей был основан в 2008 году тогдашним премьер-министром Дональдом Туском. Но правительство партии «Право и справедливость», враждебное Туску, хочет объединить его с другим музеем и подчеркнуть, что военные усилия Польши в борьбе с немецкими нацистами являются национальной трагедией, которая, по их мнению, недостаточно известна в мире. Спор между музеем и правительством должен быть решен судом в ближайшие недели.

Между тем, правительство сократило ежегодную субсидию музея с запрошенных 20 миллионов злотых (5 миллионов долларов) до 11,5 миллионов злотых (2,9 миллиона долларов), сказал директор Павел Махцевич. Выступая на церемонии открытия, он отметил, что огромная экспозиция ставит военный опыт Польши в центр европейской и мировой истории войны. В ней говорится, что из около 5,5 миллионов поляков, убитых на войне, более 5 миллионов были гражданскими лицами.

Директор музея пригласил министра культуры Петра Глинского посетить экспозицию и добавил: «Будем надеяться, что он сам увидит, что история Польши подана правильно и что она полностью объясняет историю Польши иностранцам». Первыми посетителями музея стали ветераны войны, родственники бойцов Сопротивления и школьники.