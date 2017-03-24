В Чечне при нападении на воинскую часть Росгвардии погибли 6 военных

В Чечне в результате нападения на воинскую часть в ночь на пятницу погибли шестеро военных. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Росгвардии.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) также сообщает о нескольких раненых в результате боевых действий гвардейцах.

Ранее источник ТАСС рассказал, что группа вооруженных людей пыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской. В нападении принимали участие восемь человек, шесть из которых были убиты. Еще двоим удалось скрыться. Эти данные подтвердили в НАК.

Как утверждает собеседник "Лайфа", нападавшие пытались прорваться к общежитиям офицеров Росгвардии.

На территории части введен режим полной боевой готовности. Ответственность за нападение пока никто не взял.