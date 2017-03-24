Первый канал отказался от участия Самоловой в "Евровидении" по спутнику

Первый канал отклонил предложение организаторов музыкального конкурса "Евровидение" транслировать выступление участницы от России Юлии Самойловой в прямом эфире по спутнику. Об этом сообщает "Интерфакс".

В заявлении российского телеканала отмечается, что идея дистанционного участия противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене "Евровидения".

Как сообщили ранее на Первом канале, если российская участница не попадет на конкурс в этом году, она выступит на нём в следующем.

22 марта Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну на три года, так как она нарушила украинское законодательство, выступив в аннексированном Крыму в 2015 году. Организаторы конкурса "Евровидение" заявили, что разочарованы решением Украины и предложили вариант с дистанционным участием российской участницы. В Кремле заявили, что это наносит удар по престижу музыкального конкурса.

Юлия Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. На конкурсе в Киеве она должна была выступить с песней Flame is Burning.