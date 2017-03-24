Число жертв нападения в Лондоне возросло до четырёх. Скончалась одна из почти 30 раненых, среди которых - несколько иностранных граждан.

Нападавший был убит. Им оказался уроженец лондонского пригорода, 52-летний Халид Масуд проходил по нескольким уголовным делам, не связанным, однако, с терроризмом. В поле зрения спецслужб он попал в связи с тем, что у него были контакты с исламистами, однако о его намерении совершить теракт информации не было.

В ходе расследования арестованы 8 подозреваемых. Полицейские рейды продолжаются в Лондоне и Бирмингеме.

В британской столице усилены полицейские патрули.

22 марта Халид Масуд, находясь за рулём машины, сбил несколько человек на Вестминстерском мосту, у здания парламента, а затем смертельно ранил ножом полицейского.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в России.

Нападение 22 марта – крупнейший теракт в Лондоне с июля 2005 года, когда при серии взрывов в метро и автобусе погибли 52 человека.