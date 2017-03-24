The Wall Street Journal опубликовал вызвавший по большей части негативную реакцию текст Михаила Ходорковского, в котором бывший глава компании ЮКОС предложил президенту США Дональду Трампу "начать деловой разговор с Путиным". Конечной целью этого диалога должен стать добровольный уход Путина от власти. Статья в WSJ продолжает линию, обозначенную Ходорковским в опубликованной несколько ранее статье, посвященной "русским европейцам" (в этом тексте Ходорковский призывал провести "круглый стол" на тему транзита власти и даже очертил желаемый состав его участников). Однако Трамп ли, на самом деле, является настоящим адресатом статьи? Мне представляется, что главным адресатом здесь скорее выглядит Владимир Путин и его ближайшее окружение – им просто предлагается вариант ухода по-хорошему.

Если мы вспомним о том, что почти одновременно с первым программным текстом Ходорковского на "Эхе Москвы" вышло интервью Алексея Навального, в котором он говорит: "Путину и его семье должна быть гарантирована неприкосновенность, и это должно быть важным условием транзита власти. Если он (Путин. – РС) готов все-таки отказаться рано или поздно от власти, тогда должна быть гарантирована неприкосновенность и исполнена эта неприкосновенность". То есть ровно о том же самом. Совпадение? Возможно и так: тема действительно витает в воздухе.

Однако то, что на этом фоне продолжается победное шествие кампании Навального по организации своих предвыборных штабов (а по факту – кампания по призыву к участию в митинге в предстоящее воскресенье, к которой, судя по всему, готовы присоединиться под сотню российских городов), не может не наводить на мысли о том, что "план Х" по мирному отстранению Путина от власти определенно должен существовать. И, надо полагать, в его реализации принимают участие не только волонтеры Фонда борьбы с коррупцией.

Особенно интересна ситуация в Москве, где власти, с одной стороны, не согласовали шествие по Тверской и митинг у Государственной думы, а с другой – сначала не предоставили альтернативного маршрута, тем самым как будто бы специально оставив юридическую лазейку организаторам акции. Согласно постановлению Верховного суда, в случае если власти не предоставили заявителям мероприятия альтернативного места проведения акции, то организаторы имеют право собраться на месте, на которое подавалась первоначальная заявка. А после, как бы случайно спохватившись, мэрия предложила другое место сбора, пропустив установленные законом сроки. Чем не преминул воспользоваться Навальный, который в воскресенье призывает всех собраться в центре столицы.

Никакого силового разгона не будет, тем более не будет никакого "кровавого воскресенья"

Стоит обратить внимание еще на одну немаловажную деталь: впервые за все годы, которые Путин находился у власти, государственное телевидение анонсирует будущую несанкционированную акцию с точным указанием места и маршрута. Это уже вызвало у многих опасение, что власти готовят чуть ли не "кровавое воскресенье 2.0", жесткий силовой разгон. Кремль, дескать, намерен показать своим оппонентам с улицы, кто в доме хозяин.

В этой связи стоит остановиться на фигуре московского градоначальника Сергея Собянина. Готов ли он, один из немногих высших российских чиновников, не попавший под международные санкции – и уже поэтому один из наиболее вероятных кандидатов в сменщики Путина, – взять на себя ответственность за возможные последствия разгона оппозиционного собрания? Я уверен, что Собянин совершенно не готов. Более того, мне кажется, что в нынешних условиях мэрия скорее заинтересована в том, чтобы марш оппозиции оказался успешным и прошел без эксцессов. Поэтому я думаю, что никакого силового разгона не будет, тем более не будет никакого "кровавого воскресенья", а антикоррупционный марш Навального имеет все шансы превратиться в самую крупную оппозиционную акцию с 2011 года. Но, пожалуй, самое важное вот в чем: факт раскола в верхах может быть установлен опытным путем. Кроме того, можно быть почти уверенным, что в Кремле коллективное послание Ходорковского и Навального услышали и к нему прислушались.

Так что вполне возможно, круглый стол "по транзиту власти", о котором пишет Ходорковский, может пройти даже в более расширенном формате, чем автору этой идеи представляется сегодня.

Федор Клименко – журналист

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