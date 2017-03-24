Бывшего мэра Барнаула Савинцева осудили на четыре года условно

Суд в Барнауле приговорил бывшего мэра города Игоря Савинцева к четырем годам лишения свободы по делу о превышении полномочий и покушении на растрату. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее Савинцев выступил с последним словом, в котором назвал возбужденное в отношении него уголовное дело попыткой "надавить на него через преследование сына". Речь идет о Максиме Савинцеве, которому назначили реальный срок в пять лет по делу о мошенничестве.

Дело в отношении мэра Барнаула возбудили в 2015 году после ареста его сына. Тогда Игорь Савинцев ушел в отставку "по состоянию здоровья". По версии следствия, в период с 2009-го по 2013-й он проводил махинации с земельными участками, незаконно выделяя их в аренду себе и членам семьи.