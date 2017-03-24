МИД РФ отверг обвинения в поставках оружия афганским талибам

Россия отвергла обвинения США в том, что она снабжает оружием талибов в Афганистане.

Специальный представитель президента, глава департамента МИД РФ Замир Кабулов назвал эти утверждения "лживыми" и имеющими целью "оправдать американский провал в афганской кампании".

Ранее командующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапарротти отметил растущее влияние России на афганских талибов и не исключил, что Москва поставляет им оружие.

