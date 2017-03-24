Дональд Трамп призвал Конгресс США отменить Obamacare

Президент США Дональд Трамп призывает республиканцев - депутатов Палаты представителей Конгресса проголосовать за отмену Obamacare.

В четверг вечером Трамп предъявил однопартийцам ультиматум: либо они уже в пятницу голосуют за отмену системы медицинского страхования, принятой предыдущим президентом Бараком Обамой, либо президент полностью переключается на другие важные элементы своей повестки и переcтает агитировать против Obamacare.

Белый дом и руководство Республиканской партии в Конгрессе надеялись одержать важную политическую победу, проведя голосование по отмене Obamacare в четверг, 23 марта, в день восьмой годовщины принятия обамовской реформы, но были вынуждены смириться с тем, что у них нет для этого достаточного числа голосов.

Попытки упразднить Obamacare раскололи ряды республиканцев: правое крыло партии желает во что бы то ни стало понизить страховые взносы и поэтому настаивает, чтобы альтернативный план не содержал страхования целого ряда медицинских процедур, которое Обама сделал обязательным, как-то: широкий комплекс услуг психиатров, услуг беременным женщинам и грудным детям. Центристская фракция республиканцев, со своей стороны, выступает категорически против отмены введённого реформой права лиц с хроническими заболеваниями на равные условия страхования.

