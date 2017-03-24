В Оренбурге активиста "Весны" вызвали к ректору из-за фильма ФБК

Координатора молодежного демократического движения "Весна" в Оренбурге Романа Котерева вызвали к ректору вуза, в котором он учится. Там ему задавали вопросы о связях активистов с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Котерев рассказал "Эху Москвы" в Оренбурге, что ректор исторического факультета Светлана Алешина интересовалась последней акцией "Весны", участники которой раздавали листовки с информацией об антикоррупционном расследовании ФБК в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева. Активист уточнил, что ректору звонили из Министерства образования.

В Москве накануне вечером задержали 11 человек, которые распространяли на Арбате стикеры в поддержку Навального. У них сняли отпечатки пальцев, после чего отпустили, сообщает "ОВД-Инфо".

На 26 марта в десятках городов России запланированы акции протеста с требованием расследовать информацию о недвижимости Медведева. Они связаны опубликованным ФБК фильмом "Он вам не Димон" о возможной причастности премьер-министра к коррупционным схемам.

Власти нескольких городов, включая Москву, отказались согласовать митинги. В Хабаровске и Саранске задержали организаторов еще не состоявшихся акций, а в Красноярске преподавателя университета заставили уволиться за то, что он показал фильм ФБК студентам.