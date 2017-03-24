Лошади Кадырова в Чехии из-за санкций состарились без дела

Лошади Рамзана Кадырова, находящиеся на конюшне в Чехии из-за введенных в отношении главы Чечни в 2014 году санкций, не могут покинуть страну для участия в скачках. В результате скакуны общей стоимостью в шесть миллионов долларов, остались без дела и состарились, рассказал коневод Арслан Шавуев, пишет Newsru.com.

По словам Шавуева, санкции разозлили Кадырова не из-за финансового ущерба, а из-за того, что ими "наказывают лошадей". Лучший возраст скакунов для участия в соревнованиях уже прошел, отметил он.

Конюшня со скаковыми лошадьми, зарегистрированными на имя Рамзана Кадырова, существует в "Жокейском клубе Чешской республики" с 2012 года.

Кадыров попал в санкционный список Евросоюза летом 2014 года. В октябре того же года организаторы скачек в Дюссельдорфе и Баден-Бадене отказались из-за санкций выплачивать Кадырову призовые за победу двух его лошадей. В ответ чеченский лидер, пригрозил властям Германии миллионными компенсациями. По его словам , заработанные скакунами деньги предназначались "на их содержание, а также оплату услуг тренера, жокея и обслуживающего персонала". Ранее сообщалось, что в год у Кадырова на содержание скакунов уходит по меньшей мере 24 миллиона рублей.

В июне 2015 года министерство финансов Чехии ввело ограничительные меры в отношении конюшни Кадырова, заморозив её прибыль. С тех пор содержащиеся там лошади главы Чечни не были за пределами Чехии.