Экс-министр Украины стала министром финансов Пуэрто-Рико

Бывший министр финансов Украины Наталья Яресько возглавила финансовое ведомство Пуэрто-Рико - территории, которая находится под управлением США и была недавно объявлена банкротом.

Американское ведомство, контролирующее финансовую систему Пуэрто-Рико, заявило, что за 4 года необходимо сбалансировать бюджет территории и вернуть её на финансовые рынки. Сотрудник ведомства отметил, что в 2014-2016 годах, управляя украинскими финансами, Яресько внесла большой вклад в реструктуризацию 15-миллиардного долга Украины, вернув доверие к экономической жизнеспособности страны.

Экономист и предприниматель Наталья Яресько родилась в США в семье украинских иммигрантов.