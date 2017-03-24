Росграждане, будьте людьми

На памятку МИД РФ с рекомендациями для россиян, выезжающих за рубеж, в соцсетях обратили внимание после поста журналистки Анны Семиды. Рекомендации для "росграждан" оказались настолько колоритными, что цитаты из документа моментально разлетелись по Сети.

Temo Kiguradze

Господи, лиши меня зрения... Рекомендации Консульского департамента МИДа России для путешествующих россиян.

"...не использовать часто встречающиеся в голливудских фильмах оскорбительные жесты (вытянутый средний палец, поворот пальцем у виска и др.)..."

"...в странах с различной долей чернокожего населения воздерживаться от использования слов «негр» или «ниггер», а также их производных."

"Канада, где давно легализованы однополые браки и наблюдается серьезная «зацикленность» на гендерном равенстве, – не самое лучшее место для пересказов «сальных мужских» анекдотов и шуток про «нетрадиционалов». Помимо общественного порицания, в крупных мегаполисах с компактным проживанием «голубых» (в частности, Ванкувере, Торонто и Монреале) есть риск нарваться на наказание в форме штрафа и даже срока по серьезной статье «преступление на почве ненависти» (hate crime)."

"КНР

...Не стоит «лезть в чужой монастырь со своим уставом», пытаться воспитывать китайцев...."

"Финляндия

Не рекомендуется говорить «чухонец», «чухна»..."

Ekaterina Sirovskaya

Консульский департамент МИД РФ поясняет, как вести себя, если вас зачем-то понесло к этим диким зарубежным племенам:

ФРАНЦИЯ - Следует избегать такого поведения в отношении женщин, которое может восприниматься как проявление «сексизма». Желательно не реагировать на представителей ЛГБТ-сообщества, не адресовать им оскорбительных слов или жестов.

Следует учитывать, что в финском есть фамилии, которые по-русски звучат почти непристойно (например, Huitu, Hujala, Hujanen). Реакция на такие фамилии должна быть спокойной.

В общении с намибийцами не следует как-либо демонстрировать своё превосходство.

Канада, где давно легализованы однополые браки и наблюдается серьезная «зацикленность» на гендерном равенстве, – не самое лучшее место для пересказов «сальных мужских» анекдотов и шуток про «нетрадиционалов».

Ну и так далее.

Anna Semida

Вот это да! Наш МИД использует слово "голубые"!

Что у них со стилистикой?!

"Помимо общественного порицания, в крупных мегаполисах с компактным проживанием «голубых» (в частности, Ванкувере, Торонто и Монреале)..."

Artem Dzyuba

Как «голубые» проникли в правительство. Если честно, они там совсем охренели. Вот что значит заиграться в пропаганду, даже на сайте МИДа не могут спокойно написать «гомосексуалисты»



Нужно отметить, что слово «голубые» из инструкции впоследствии убрали, заменив на «представителей сексуальных меньшинств». Бурную реакцию вызвали у комментаторов и советы, касающиеся поездок в Израиль:

Dmitri Zisl Slepovitch

"Израиль: Недопустимо использование слова «жид» по отношению к любому еврею, даже не понимающему русский язык." - и всё остальное, что вы хотели знать об уровне российской культуры непосредственно с сайта МИД РФ.

Ekaterina Kats

А теперь, дети, давайте хором повторим те слова, которые ни в коем случае не стоит повторять... "При поездке в Израиль россиян предостерегли от использования слова "жид". "Недопустимо использование слова "жид" по отношению к любому еврею, даже не понимающему русский язык", – предупредили дипломаты"...

Sergey Hirshfeld

"Я вчера закончил ковку, и два плана залудил

И в загранкомандировку от завода угодил" (С) В.С.В.

"Недопустимо использование слова "жiд" по отношению к любому еврею, даже не понимающему русский язык".

"Иностранцам следует избегать нелитературной лексики из идиша ("поц", "шмок") и арабского языка ("кус уммак", "шармута")", - говорится в документе.

Г-ди, ведь это не может происходить на самом деле?! Ведь люди и звери в Зазеркалье - намного менее укуренные, чем сотрудники Консульской службы РФ?

Порадовали комментаторов и другие советы – проявлять дружелюбие, уважать местные традиции, не унижать местное население.

Max Avdeev

Мне кажется, или для воспитанных и образованных людей эти советы не нужны?

Dmitry Shabelnikov

Этот прекрасный текст многое говорит о тех, кому он адресован (как и другие подобные тексты, конечно).

Maxim Burmitskiy

Ахтунг какой-то, МИД РФ считает , что граждане РФ сплошь гопота и быдляк?

Alexey Kovalev

Если подытожить советы МИД РФ едущим за границу "росгражданам", то получится "не будь тупым русским скотобыдлом".

Ivan Philippov

по ссылке невероятная концентрация ада. и самое ужасное, мне кажется, не в откровенном расизме, сексизме и просто беспросветной глупости автора этих инструкций, а в том каким именно ужасным быдлом считает МИД граждан России

Ekaterina Miroshnikova

Инструкция для росграждан, т.е., по мнению представителей МИДа, для лиц с весьма ограниченными умственными способностями, не способных пристойно вести себя в приличном обществе.

Julia Berzoy

Фантастические рекомендации МИД по поведению за рубежом. Как кто-то метко охарактеризовал: "Ради вашей безопасности притворитесь на время воспитанным человеком, это тяжело, но ненадолго"



В целом у МИДа вышла неплохая подборка "вредных советов", отмечают многие.

Julia Fukelmann

Доктор, почему у меня нет друзей? (с)

Asy Patrysheva

на самом деле, это качественный справочник "как разозлить представителя любой нации"

Другие замечают, что некоторые нации оказались незаслуженно обойдены вниманием.

Alexander Kolyandr

Рекомендации по поведению для граждан России в Украине отсутствуют.

Mick Gour

Прекрасный путеводитель от МИД РФ. Смущает отсутствие Сирии и США...

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Хорошим резюме для этой дискуссии стала пародия ​Nicholas Danilov:

Вообще, рекомендации консульского отдела МИД России о правилах поведения за границей (а на самом деле - сборник инструкций о том, как максимально эффективно оскорблять жителей разных стран) составлялись для довольно странного условного человека, которому двадцать раз надо объяснить, что если за рубежом подойти к местному жителю и на понятном тому языке назвать его "<долбанутым> на всю голову ублюдком", то местный житель может оскорбиться, а если надавать хозяину дома, куда вас пригласили, оплеух, то хозяин дома может принять эти оплеухи за проявление вами агрессии.

Но тогда надо не бояться идти до конца и рассказывать примерно так:

Северная Корея: в государственных учреждениях и частных домах не принято публично мочиться на портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также пририсовывать им усы.

Тринидад и Тобаго: обмазывание фекалиями статуй Будды может быть неверно истолковано местными жителями как желание задеть их религиозные чувства.

Казахстан: рядом с городскими водоемами не принято ловить лягушек и надувать их через трубочку до тех пор, пока не лопнут.

Северная Ирландия: старайтесь не отнимать на улице деньги у детей и пожилых людей - в некоторых случаях это может привести к неприятным объяснениям с представителями охраны правопорядка.

Великобритания: не принято красть шлемы у полицейских; при обсуждении здоровья Ее Величества считается невежливым спрашивать о том, "когда же уже, наконец, отбросит копыта эта морщинистая шлюха вместе со своими кривоногими шавками".

Норвегия: считается дурным тоном насиловать женщин за пределами центров по работе с беженцами.

Украина: старайтесь вообще ничего никому не говорить (впрочем, все равно <придерутся>).

Французская Гвиана: в сельской местности не доказывайте местным жителям, что если курице топором отрубить голову, она некоторое время будет без головы бегать по двору. Также по возможности не взрывайте коров, засовывая им в анус горящие толовые шашки.

Израиль: посетители синагоги могут обидеться, если вы продемонстрируете им, что отрубленная свиная голова с вырезанной на ней свастикой отлично заменяет шар для боулинга.

Объединенные Арабские Эмираты: если вы решили в виде шутки подарить кому-нибудь спичечный коробок с калом, то протягивать его следует исключительно правой рукой, считающейся чистой.

Есть, впрочем, и мнение, что МИД РФ знает, с кем имеет дело.

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Многие приходят к выводу, что подобным правилам неплохо бы следовать и в России.

Наталия Осипова

"Посещающим страну следует учитывать обострённую чувствительность израильтян практически ко всем видам критики как самого Государства Израиль, так и каких-либо сторон жизни в нём", - из памятки МИДа для посещающих.

Ну вот же! Вот здоровый подход.

"Не трогай нас"

Evgeny Osin

"Во Франции принято здороваться во всех публичных местах – с водителями общественного транспорта, с продавцами в магазинах, с консьержами в домах, с персоналом в гостиницах. Не рекомендуется демонстрировать пренебрежение к французскому языку, пытаясь что-либо «втолковать» французам на русском языке и возмущаться при этом, что вас не понимают."

Ну вот ещё! Не для того мы Париж брали, чтоб нам самим же теперь ещё и французский учить! А если серьёзно, им надо было бы сделать памятку "росгражданам", возвращающимся домой из-за рубежа. А то я, бывает, привыкну там здороваться и извиняться, а потом попадаю на Родине в неловкие ситуации, когда люди этому удивляются и спрашивают: "ты чо?"

Anna Kulkova

Шикарный гайд! А можно все это соблюдать в России? Например, не пялиться на женщин и не комментировать их внешний вид. Не трогать голову другого человека и другие части тела. Не кричать на собеседника. Не сравнивать с животными и не скатываться в антисемитизм или национализм. Не тыкать пальцем (даже ноги) в окружающих. Не рассказывать "сальные анекдоты". Не смеяться над именами и другим языком.

Классно же, а?

Bella Rapoport

Кругом "Зацикленность на гендерном равенстве", "сексизм" в кавычках и "голубые" - зато в прекрасной свободной России хоть средний палец всем подряд показывай, хоть сальности женщинам говори, хоть черта в ступе изображай

Писатель Сергей Минаев вспомнил истории о русских туристах, которым пригодилась бы памятка, и призвал комментаторов присылать свои:

Sergey Minaev

Интересно наблюдать за тем как добропорядочная, тактичная и остроумная публика угорает над рекомендациями консульского отдела МИД РФ для наших туристов за рубежом.

Вот даже Ivan Philippov написал "удивительно каким быдлом считает МИД российских граждан".

Вань, ты, безусловно, себя так не поведёшь. И многие знакомые так себя не поведут, но есть "средняя температура по больнице" и памятка составлена исключительно исходя из этого.

Ниже, личные наблюдения за тем, как наши сограждане нарывались на проблемы из-за своего жлобства, хамства и незнания чужой культуры:

- в Таиланде пьяные <идиоты> потрепали по волосам рикшу. Когда последний возмутился ( нельзя их за голову трогать) со словами " Вась да ладно тебе, ***", попытались приобнять и потрепать ещё - за что получили <по сусалам> от прибежавших товарищей тайца.

- на Бали глумились над статуей Ганешу, показывая пальцем и говоря "<ничего себе>, почему слон" - за что были выдворены из храма.

- в Хельсинки трое пьяных уродов чудом избежали избиения в баре за то, что почти час издевались над окружающими, смешно, как им казалось, пародирую финскую речь ( аккала каккала и тд)

- в Гонконге знакомый знакомого троллил бармена, одним из слогов фамилии Х**, х** х**. Бармен изучал русский язык, выдал шутнику стаканом в лоб.

- во всех городах мира без исключения комментарии "вон <гомосеки> пошли", "негров тут <многовато> чего то стало", "бабы тут жирные и страшные" - все это говорится нарочито громко.

Конечно быдло, конечно никого не уважает и считает себя самым качественным. Поэтому такая памятка.

Ради интереса, накидайте похожих историй в каменты?

Комментаторы откликнулись на призыв:

Mark Sapiro

в копилочку: знакомая зачем-то приволокла в лондон пачку пельменей!! уже <ад>, но недостаточный: поскольку холодильника в номере отеля не было она вывесила их за окно на холод. открыв окно чтобы покурить, пачка пельменей <упала> с 8го этажа аккурат на крышу припаркованной внизу полицейской машины. поскольку далее последовало распускание рук на полицейских- была в наручниках отвезена в аэропорт прямо в халате и посажена на ближайший рейс. шмотки потом ей переслали через 2 недели, с описью. ))) выглядит- сюр, но реальная история с моей знакомой.

Alena Kutsenko

Сняли домик в Финляндии на Новый год. Три семьи. Гвоздём всего был камин - посиделки вокруг, огонь, романтика и джингл беллз. Приехали, а до нас в домике пожили бравые русские парни, которые зажгли в полном смысле и чуть не спалили все. Поэтому русским камин запретили и дрова не выдавали!(

Tiger Lily

В одном из отелей Берлина на двери, ведущей на выход из столовой, висел А4 лист, на котором на русском (!) было написано "еду из кафе не выносить". После одного из завтраков увидела картину - одна русская набрала из фруктовой вазы яблок и слив и пошла к выходу. Её подруга обратила внимание на вывеску. Но та, вместо того, чтобы фрукты вернуть, засунула их себе под блузку и бочком вышла.

Впрочем, многие в ответ стали защищать "росграждан":

Roman Kholodcov

Пьяные поляки подходили группой (7 человек) в варшаве и спрашивали уважаем ли мы их( стоял вдвоем с другом возле магазина),пытаясь при этом спровоцировать конфликт.

Турки в баре( Минск) хватали за задницу девушек из Беларуси и настойчиво приглашали поехать к себе. ( девушки прилично одеты, нормально себя вели и были в шоке от такого поведения)

В другом польском городе, услышав русскую речь, поляк бросил оскорбления на польском языке в группу школьников из России.

В гамбурге, велосипедист оттолкнул туриста из России, добавив при этом:" русиш швайне"

Быдло есть в любой стране и нации. И не надо бросать камни в сторону русского народа! Все хороши. Мне стыдно, что вы ( комментаторы) обожаете чужие народы больше, чем свой собственный

Высказалась и пресс-секретарь МИДа:

Maria Zakharova

Sergey Minaev не ругай никого. На это и рассчитано - чем больше пишут, тем лучше. Хоть до кого-нибудь дойдёт.

А на случай, если не дойдет, остаются другие проверенные способы:

Vadim Sokolovsky

Зачем эта инструкция? Надо вернуть выездные комиссии по месту жительства. Очень было удобно. Хочешь поехать за рубеж? Приходи на комиссию, где ветераны и старые большевики зададут тебе вопросы о культурных особенностях страны, в которую ты собираешься поехать, о ее истории и политическом устройстве. Выяснят твои собственные морально-политические качества. И, по результатам встречи, дадут рекомендацию органам - готов ли ты к поездке или надо ещё подтянуться. Поэтому ехали исключительно подготовленные товарищи, которые себе ничего такого не позволяли и высоко несли звание советского человека за рубежом. Вот это действует, а инструкцию никто и читать не будет.