Советник главы МВД Украины: Вороненкова убил Павел Паршов

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова убил Павел Паршов. Об этом он написал в Фейсбуке.
Ранее в пятницу фотографию и имя предполагаемого убийцы Вороненкова опубликовало украинское издание "Обозреватель".
Скопируйте и вставьте размещенный внизу код. Код изменен согласно вашему выбору
Текст скопирван
Video size
Имя Паршова есть в базе разыскиваемых преступников украинского МВД. Его обвиняют в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем. Он находится в розыске с 2011 года.
Геращенко утверждает, что 28-летний уроженец Севастополя Павел Паршов - агент российских спецслужб, якобы проходивший обучение в российской "школе для диверсантов".
Ранее сообщалось, что убийца Вороненкова гражданин Украины и что у него нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины.
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Убийца был ранен охранником и впоследствии скончался в больнице.
Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство "актом государственного терроризма со стороны России". В Москве гибель Вороненкова не комментируют.
Денис Вороненков осенью прошлого года эмигрировал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.