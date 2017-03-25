Дети и смерть

Как медийная волна увеличила число "синих китов" и вызвала "дельфинов" рассказывают психотерапевт научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Сухаревой Илья Смирнов, начальник отдела "Психологическая помощь субъектам образования" Центра экстренной психологической помощи МГППУ Андрей Камин, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александра Архипова, журналист психолог Владимир Шахиджанян, главный редактор журнала "Игромания" Александр Кузьменко, психолог благотворительного фонда "Волонтеры — в помощь детям-сиротам" Инна Пасечник и доцент Европейского университета в СПб Дарья Димке.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 26 марта, в пять часов вечера.