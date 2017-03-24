Пожар на арсенале под Харьковом: погибла женщина, есть раненые

Президент Украины Петр Порошенко поручил ряду ведомств обратиться к НАТО за помощью в разминировании горящих арсеналов в городе Балаклее Харьковской области. Сообщение об этом появилось в твиттере главы украинского государства.

Пожар на военных складах, начавшийся в ночь на четверг, локализовать пока не удалось. В то же время интенсивность взрывов уменьшилась. Как сообщил в пятницу на заседании Верховной Рады глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин, под обломками разрушенного в результате попадания снаряда здания найдено тело женщины. Еще одна женщина получила осколочные ранения головы. Ранее сообщалось о двух раненых.

Взрывной волной и осколками боеприпасов частично повреждены кровли и окна в многоэтажных и частных домах, школе, на железнодорожной станции, молокозаводе и других объектах, расположенных вблизи арсенала, сообщил Чечёткин. Полностью разрушены 12 частных хозяйственных построек.

Спасательные службы эвакуировали из города Балаклеи около 20 тысяч человек. В этом районе закрыто воздушное пространство для всех самолетов, перекрыто движение по железной дороге, прекращено газоснабжение.

Украинские власти рассматривают несколько версий случившегося, в том числе и диверсию.

Арсенал в Балаклее – крупнейший склад вооружения на территории Украины. Его площадь составляет около 368 гектаров. Там хранятся около 138 тысяч тонн боеприпасов и патронов для стрелкового и артиллерийского оружия.