В Кремле назвали провокацией призывы идти на митинг 26 марта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв "ряда лиц" выходить на улицу – это провокация. При этом Песков не назвал имени оппозиционного политика Алексея Навального, который является организатором митинга против коррупции в Москве.

Ранее в МВД заявили, что полиция не будет нести ответственность за "возможные негативные последствия" массовых акций 26 марта, которые не будут согласованы с властями.

Примерно в 100 городах России 26 марта планируется провести шествия и митинги против коррупции. Это произошло после публикации фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции.

