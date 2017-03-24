ЕСПЧ принял жалобу россиянина из-за штрафа за наклейку с "Единой Россией"

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу жителя Ивановской области Валерия Лютаревича, который в 2012 году был оштрафован за наклейку с надписью "Единая Россия — партия жуликов и воров". Об этом сообщается на сайте проекта "РосЕвроСуд", который создал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Лютаревич был оштрафован на одну тысячу рублей за размещение агитационных материалов по жалобе главы местного отделения "Единой России" Антонина Тренина. Суд признал наклейку агитационной, так как в это время Владимир Путин выдвигался на пост президента России от этой партии.