Рублем по “боярышнику”

Заявленные на этой неделе планы правительства вновь повысить минимальную розничную цену пол-литровой бутылки водки, будь они реализованы, лишь вернут ее к уровню 2014 года. Размежевание потребителей спиртного в стране – на тех, кто покупает легальную продукцию в легальной же торговле, и тех, кто потребляет нелегально-суррогатный алкоголь по бросовым ценам – завершилось еще 5-6 лет назад, отмечает эксперт. Поэтому их нынешнее соотношение всего лишь отражает текущую структуру доходов населения, и изменить его можно только экономическими методами.
В 2016 году доля водки в общем потреблении в России спиртного, пива и вина, по данным Росстата, составила 38,9%, пива – 39,9%. Причем доля пива чуть сократилась (с 40,4% в 2015 году), тогда как доля водки, наоборот, выросла (с 38,2%).
С 1 июля прошлого года большая часть легальной торговли спиртным в стране была подключена к системе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система контроля производства и продажи крепкого алкоголя). Она позволяет отследить путь каждой бутылки легального спиртного от завода-производителя до кассового аппарата конкретного магазина, где она и будет в итоге куплена.
Здесь не потребляют суррогаты алкоголя. Здесь даже пенсионеры не покупают себе аптечные настойки - "Боярышник" и прочую ерунду. Не валяются здесь эти бутылочки и “фанфурики” пустые, как в других городах.
Тогда же, в июле, минимальная розничная цена пол-литровой бутылки водки была повышена со 185 рублей до нынешних 190 рублей. 22 марта стало известно о поручении вице-премьера России Александра Хлопонина Министерству финансов подготовить до 1 апреля приказ о повышении этой цены до 219 рублей.
Но вспомним, когда в прошлом году в России запускали ЕГАИС, некоторые эксперты полагали, что теперь и сам механизм установления минимальной цены водки просто потеряет смысл – коль скоро в легальной розничной торговле останется только легальный алкоголь. Однако, как видим, от нее не только не отказались, но и вновь собираются повысить.
Стало быть, пока этот механизм смысла не утратил? Наш собеседник в Москве – руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз:
- Знаете, именно я, видимо, первым и утверждал, что этот механизм потеряет свое значение, но - не оговаривал срок. Почему сохранили минимальную розничную цену? Первое. Самой системе ЕГАИС всего девять месяцев. Хотя и ввели ее в срок, и она не вызвала серьезных сбоев, тем не менее, отработка системы все еще продолжается. Второе, что очень важно. У нас далеко не весь еще легальный рынок задействован в ЕГАИС. В стране сегодня в целом примерно 225 тысяч легальных торговых точек, где продается алкоголь - это и магазины, и бары, и кафе, и рестораны… Из них порядка 130 тысяч точек - городская розница, и она абсолютно вся, на 99,9%, уже подключена к ЕГАИС. Но еще порядка 90-95 тысяч магазинов, кафе и прочих заведений - сельская розница, а она будет подключена к системе лишь 1 июля 2017 года. И ей понадобится, думаю, больше времени на отработку. Так вот, на период внедрения системы, ее адаптации, думаю, еще года полтора точно, необходимо сохранять механизм установления минимальной розничной цены.
Ее теперь предлагается повысить со 190 до 219 рублей за пол-литровую бутылку водки. Практически столько же самое – 220 рублей – уже было в 2014 году. Потом из-за кризиса ее снизили до 185 рублей, после чего повысили до нынешних 190 рублей. Если допустить, что теперь установят 219 рублей, что это “качественно” изменит в нынешних условиях?
- Ни одна цена ниже 220-225 рублей ничего не изменит на рынке в лучшую сторону! Почему? Ведь неспроста минимальная розничная цена в 220 рублей была установлена со второго полугодия 2014 года: она устраивала всех - и государство, и производителей, и дистрибьюторов, и розницу, да и потребителя тоже. Дело в том, что “размежевание” потребителей на тех, кто может покупать легальную водку, и тех, кто не может, произошло еще в 2010-2012 годах. В секторе легального потребления спиртного остались 40-45 млн человек – те, которые пьют легальную водку, покупаемую в легальной розничной торговле. Их столько же и сегодня.
В сектор же “нелегально-суррогатного” потребления попали около 25 млн человек. Из них 7-8 млн - это люди, которые покупают нелегальную водку в нелегальной рознице по 100 рублей, то есть в два раза дешевле легальной. И еще порядка 17 млн человек - это люди с низкими заработками, ниже 12 тысяч рублей в месяц. Это, скажем, и те, которые отравились недавно в Иркутске суррогатами алкоголя, цена которых - 50 рублей. Вот это четкое разделение потребителей, начавшееся еще давно, теперь фактически завершилось. И сколько бы ни стоила водка - даже если цену снизят до 160 или 170 рублей, например, со снижением акциза, - все равно эти 25 млн человек пить легальную водку не станут! Они останутся в своем ценовом сегменте…
Для них проблема решения не имеет - они все равно останутся в рамках своих ценовых возможностей! Разве что выберут здоровый образ жизни, но надеяться на это при их зарплатах, по-моему, бессмысленно.
Министерство финансов, со своей стороны, полагает, что 219 рублей – много, предлагая свой вариант - 205 рублей. Но сколь принципиальна такая разница для рынка в целом?
- Эта разница принципиальна! И не столько для рынка… Она принципиальна для того, чтобы легальный производитель мог спокойно производить легальную продукцию. Это только кажется, что 14 рублей – не много. Но в России 14 рублей - это целая бездна! В цене, по крайней мере, крепкого алкоголя… Сам Минфин, который предлагает 205 рублей за пол-литровую бутылку, приводит следующий расчет. 34,8 рубля - это себестоимость производства. Еще 7 рублей - прибыль завода, это 20% к себестоимости дополнительно. Далее. 104,6 рубля - акциз, 26,3 рубля - НДС. Таким образом и сформирована отпускная цена завода - 172,7 рубля, в которой акциз и НДС составляют 131 рубль. То есть 76% в отпускной цене завода - это чистая прибыль государства в виде акциза и НДС.
Но эта часть цены, вроде, и не обсуждается особо. В отличие, видимо, от остальной, гораздо меньшей ее части?
- Здесь-то и начинается самое интересное! 5,3 рубля предлагается отдать оптовому сектору, то есть эта надбавка к отпускной цене завода составляет 3%. Пусть сам Минфин попробует поработать на такой наценке! На самом деле минимальная оптовая наценка – 20%, потому что только в дистрибьюторской системе ценообразования не менее 10% - это накладные расходы, особенно если продукт надо перевезти в другой город. Но еще “интереснее” Минфин действует в интересах розничной торговли! Рознице отдается 26,8 рубля, то есть розничная наценка составит 15%. Я готов поспорить с г-ном Силуановым (министр финансов России – РС): пусть он найдет хоть один магазин в России с подобной наценкой! Такой наценки не существует в природе, ее просто не может быть для легальной продукции! Потому что розница может существовать при наценке не менее 30%, включая любой федеральный ритейл. Таким образом государство сознательно занижает суммарную оптово-розничную наценку до 18% вместо того, чтобы сделать ее честной - ну, хотя бы 45-50%, это минимум. А вообще-то она может доходить и до 55%...
Ну, и что же остается делать производителю этого легального алкоголя?
- Грубо говоря, производитель должен будет откуда-то “взять” еще 15 рублей для этой бутылки, чтобы просто она попала на полку магазина по минимальной розничной цене. Его прибыль, согласно расчетам государства, 7 рублей. Значит, почти 10 рублей он должен где-то “украсть” - в акцизе или еще где-то. То есть фактически это подталкивание к налоговому преступлению - цена ниже 220 рублей!..
И сколько бы ни стоила бутылка - даже если цену снизят до 170 рублей, например, со снижением акциза, - все равно эти 25 млн человек пить легальную водку не станут!
В 2009 году доля нелегальной водки и суррогатов на российском алкогольном рынке составляла 55%. В 2015 году – уже 65%. Как, по вашим оценкам, она изменилась теперь?
- 2009 год - что мы имели на тот момент? В каждом магазине России, включая весь федеральный ритейл (французский, английский, любой!), продавалась нелегальная водка вместе с легальной. В 2015 году ситуация изменилась: большая часть нелегальной водки из легальной розницы ушла, то есть 70% легальной водки и ликеро-водочных изделий было продано в легальной рознице, 30% - в нелегальной. 2016 год кардинально изменил ситуацию. В легальной рознице нелегальной водки больше не существует! В 2017 году – тоже. Легальная водка, с помощью системы ЕГАИС, “вышибла” из розницы нелегальную водку, причем вышибла напрочь. Почему? Потому что нелегальная водка в легальной рознице продавалась по цене легальной, то есть по 190 рублей. А по такой цене она в нелегальной рознице никому не нужна, там и своей водки вполне достаточно. Таким образом рынок нелегальной водки сократился более чем в два раза в 2016 году.
И каким в целом оказывается теперь соотношение легального и нелегального крепкого алкоголя, потребляемого в стране?
- В 2017 году соотношение примерно такое: 65% - легальная продукция, 35% - нелегальная водка и всякого рода суррогаты крепкого алкоголя. Так что кардинально ситуация изменилась!
Я готов поспорить с г-ном Силуановым: пусть он найдет хоть один магазин в России с подобной наценкой! Такой наценки не существует в природе - ее просто не может быть для легальной продукции!
Вы уже давно называете “правилом N1” российского алкогольного рынка, условно говоря, такое соотношение: на минимальную месячную зарплату в стране – 100 бутылок легальной водки. Только тогда, мол, и перестанут пить нелегальную и всякие суррогаты. Сегодня в России МРОТ (минимальный размер оплаты труда) – 7500 рублей в месяц ($130), это – 34 бутылки по 219 рублей. С 1 июля МРОТ повысят до 7800 рублей ($136), то есть 35,5 бутылки. Таким образом, разрыв с вашим “правилом N1” - трехкратный. Стало быть, заметного сокращения потребления нелегального алкоголя и суррогатов пока и ожидать не приходится?
- Да, не приходится. Я считаю, что нынешнее соотношение, 65% на 35%, - оптимальное при тех доходах, которые получают наши граждане. У нас 25 млн человек живут сегодня ниже прожиточного минимума, но ведь у них сохраняются человеческие потребности в алкоголе и всем остальном. Это однозначно - люди, которые могут пить только суррогаты. Для них проблема решения не имеет - они все равно останутся в рамках своих ценовых возможностей! Разве что выберут здоровый образ жизни, но надеяться на это при их зарплатах, по-моему, бессмысленно. Поэтому здесь два пути. Первый: мы снижаем цену легальной водки до 50-60-70 рублей за бутылку, то есть делаем “водку для нищих”, как во всем мире. Второй: повышаем в несколько раз, хотя бы до 20 тысяч рублей в месяц, минимальную зарплату в России. Но так как цену водки снижать никто не собирается, то путь один: при нынешних ценах минимальная зарплата - 20 тысяч рублей. Других путей - не существует!
И как пример решения проблемы именно по этому пути вы приводите Москву…
- Москва – “примерный” город: здесь нет нелегальной водки, она не продается, и ее, соответственно, не покупают. Здесь не потребляют суррогаты алкоголя. Здесь даже пенсионеры не покупают себе аптечные настойки - "Боярышник" и прочую ерунду. Не валяются здесь эти бутылочки и “фанфурики” пустые, как в других городах. Почему? Да потому, что минимальная зарплата в городе - от 22-25 тысяч рублей в месяц и выше, пенсии - от 15 тысяч. Вот и все - проблема решена! И если бы с 1 января 2017 года эти социальные показатели во всех регионах утвердились, мы бы проблему решили автоматически! – заявил в интервью Радио Свобода Вадим Дробиз.
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