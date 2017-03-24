На сайте парламента Чечни была версия со шрифтом Брайля

23 марта СМИ обратили внимание, что на сайте чеченского парламента при выборе версии для слабовидящих текст менялся на шрифт Брайля. Этот шрифт предназначен для чтения наощупь. Восприятие шрифта Брайля в цифровом виде невозможно поэтому в его использовании на сайте нет смысла.

На следующий день из меню на сайте убрали пункт для выбора версии для слабовидящих. Сам файл шрифта остался доступен.

Российское законодательство обязывает сайты органов власти иметь версию для слабовидящих.