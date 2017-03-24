Бельгия: водителя, пытавшегося въехать в толпу, обвинили в попытке теракта

Власти Бельгии обвинили гражданина Франции в попытке теракта, после того, как он в четверг попытался врезаться в толпу на оживленной улице в Антверпене. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.

Задержанный – выходец из Северной Африки – проехал на большой скорости по тротуару. Никто не пострадал, пешеходам удалось отбежать от автомобиля. В автомобиле обвиняемого было найдено оружие.

На этой неделе в Лондоне на Вестминстерском мосту у здания британского парламента автомобиль сбил нескольких пешеходов. Затем водитель напал с ножом на полицейского, дежурившего перед парламентом. Погибли 4 человека, около 40 ранены. Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в России экстремистская группировка "Исламское государство".