В Альпах открыли памятник жертвам крушения Germanwings в 2015 году

Во французском городе Ле-Верне в Альпах открыли памятник жертвам авиакатастрофы самолета авиакомпании Germanwings в 2015 году. Жертвами трагедии стали 150 человек.

Памятник выполнен в форме пятиметрового позолоченного шара. Внутри находится цилиндр в форме кристалла, в который вмонтированы деревянные шарики. В них родственники жертв катастрофы вложат тексты с личными воспоминаниями.

24 марта 2015 года самолет Germanwings, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился неподалеку от Ниццы во французских Альпах. Расшифровка бортовых самописцев показала, что второй пилот, дождавшись, когда командир воздушного судна выйдет из кабины, заперся в ней и намеренно направил самолет на склон одной из гор. Родственники жертв крушения подавали иск к летной школе в США и в адрес лечащего врача пилота.

Прокуратура Германии признала пилота виновным. Следствие считает, что ни врачи, ни авиакомпания Germanwings, ни федеральное ведомство по управлению воздушным движением Германии не несут ответственность за авиакатастрофу.