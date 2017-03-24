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Новости - спорт

Россия проиграла Кот д'Ивуару

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко и главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко и главный тренер сборной России Станислав Черчесов

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В Краснодаре состоялся товарищеский матч по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Сборная России уступила команде Кот д'Ивуара 0:2.

Следующий матч российская команда проведет 28 марта в Сочи против сборной Бельгии.

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