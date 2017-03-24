Россия проиграла Кот д'Ивуару

В Краснодаре состоялся товарищеский матч по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Сборная России уступила команде Кот д'Ивуара 0:2.

Следующий матч российская команда проведет 28 марта в Сочи против сборной Бельгии.