В Казани произошёл пожар на пороховом заводе, есть погибший

В Казани произошёл пожар в районе порохового завода. Очевидцы сообщают, что в районе возгорания был слышен взрыв. По данным ТАСС, один человек погиб. О причинах возгорания не сообщается. Источник РИА Новости утверждает, что площадь пожара достигла четырёхсот квадратных метров.

Казанский пороховой завод — старейший в России, начал работу в 1788 году. Он производит пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения.

В середине марта подобный масштабный пожар произошёл на химическом заводе в Тольятти. Площадь возгорания достигла пятисот квадратных километров.