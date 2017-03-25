Президент Киргизии обвиняет Радио "Азаттык" в клевете

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил готовность обратиться в любой международный суд с обвинениями в адрес Киргизской службы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (известной в Киргизии как "Азаттык" – Радио Свобода).

Выступая в пятницу в Бишкеке, Атамбаев назвал "лжецами" журналистов "Азаттык" и независимого новостного сайта Zanoza.kg и заявил, что пожалуется на них президенту США Дональду Трампу во время своего визита в Вашингтон в сентябре.

Киргизский президент утверждает, что его оклеветали в репортажах об аресте Омурбека Текебаева – лидера оппозиционной партии "Ата-Мекен" ("Отечество"). Тогда журналисты процитировали заявление "Ата-Мекен" о том, что власти оказывают давление на Текебаева, чтобы он не предал гласности имеющиеся у него документы о турецком транспортном самолете, разбившемся 16 января под Бишкеком. По словам адвоката оппозиционной партии, речь идет о том, что "Боинг 747" принадлежал Атамбаеву и его жене. В результате падения самолета на дачный поселок погибли четыре члена экипажа и еще 35 человек на земле.

Текебаев – главный политический оппонент Атамбаева и известный критик власти – выдвинут своей партией кандидатом в президенты на выборах в ноябре 2017 года.

Вице-президент и главный редактор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Ненад Пеич заявил о готовности руководства корпорации встретиться с Атамбаевым и обсудить все возникшие проблемы. Пеич подчеркнул, что журналисты корпорации всегда представляют "сбалансированную информацию".

