В Белоруссии отмечают "День воли" - день создания независимого государства

В Белоруссии сегодня проходят традиционные акции в "День воли" - в 99-ю годовщину создания Белорусской Народной Республики.

Во многих городах страны Во многих городах страны активисты проводят митинги, шествия, а также просто собираются вместе, на "прогулки".

Ранее сегодня был задержан один из лидеров оппозиции, экс-кандидат в президенты Владимир Некляев. Под стражей находятся - по данным правозащитников - еще 130 участников несанкционированных "маршей тунеядцев", состоявшихся в середине февраля. Активисты протестовали против планов правительства обложить налогом неработающих граждан, объявив их "социальными паразитами".

Все задержанные планировали принять участие в традиционном шествии "День воли" в Минске, несмотря на то, что оно не санкционировано властями.

